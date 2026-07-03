El defensa inglés Charlie Cresswell acuerda un traspaso de 28 millones de euros tras su impresionante etapa en el Toulouse

Según Foot Mercato, la tardanza de los clubes de la Premier League en formalizar su interés permitió al Rennes liderar la puja por el jugador de York. El club admitió abiertamente su interés por el imponente defensa, al que ven como el líder ideal para reforzar su zaga de cara a la próxima campaña continental.

Loic Desire, director deportivo del Rennes, lo confirmó en «En Pleine Lucarne»: «Es uno de los dos o tres jugadores que seguimos. Conoce la Ligue 1, es un defensa joven con experiencia, pero no es el único».