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El defensa inglés Charlie Cresswell acuerda un traspaso de 28 millones de euros tras su impresionante etapa en el Toulouse
Los gigantes bretones lanzan una ambiciosa operación
El Rennes está a punto de fichar al defensa central inglés Cresswell, del Toulouse, por 28 millones de euros (3 M€ en variables). Este verano ya ha cerrado cuatro incorporaciones y un acuerdo con el delantero del Sunderland Eliezer Mayenda. Para convencer al defensa de 23 años, el club le ha ofrecido un contrato lucrativo que lo situará entre los tres mejor pagados del Roazhon Park.
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El responsable de contratación confirma el objetivo
Según Foot Mercato, la tardanza de los clubes de la Premier League en formalizar su interés permitió al Rennes liderar la puja por el jugador de York. El club admitió abiertamente su interés por el imponente defensa, al que ven como el líder ideal para reforzar su zaga de cara a la próxima campaña continental.
Loic Desire, director deportivo del Rennes, lo confirmó en «En Pleine Lucarne»: «Es uno de los dos o tres jugadores que seguimos. Conoce la Ligue 1, es un defensa joven con experiencia, pero no es el único».
El Toulouse obtiene unos beneficios enormes
El Toulouse está a punto de obtener una enorme ganancia económica gracias a un jugador que fichó con gran acierto del Leeds United hace dos años por tan solo 4,5 millones de euros. El club occitano ya rechazó 23 millones del Wolfsburgo en invierno y resistió el interés del West Ham. Cresswell deja Toulouse tras consolidarse como uno de los mejores defensas de Francia, con ocho goles y cinco asistencias en 66 partidos.
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El escenario europeo espera al defensa
Cresswell asume de inmediato un exigente rol de liderazgo, pues el Rennes se prepara para un intenso calendario nacional y continental. Tras lograr el sexto puesto en la Ligue 1, el equipo bretón le brinda la oportunidad de debut en la Europa League. Superar el reconocimiento médico y sumarse a la pretemporada es clave para afianzar la defensa antes del inicio de la competición.
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