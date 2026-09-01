La etapa de Todibo en la Premier League ha llegado a un cruce de caminos, ya que el West Ham United anunció oficialmente la salida temporal del defensa. El jugador, de 26 años, ha completado su fichaje por el RC Lens, donde pasará lo que resta de la temporada 2024-25.

El francés se incorporó originalmente al West Ham en agosto de 2024. La estructura de aquel acuerdo fue inicialmente una cesión desde el Niza, pero incluía una cláusula de compra obligatoria por algo más de 34 millones de libras. Ahora, una vez completado ese traspaso permanente al London Stadium, el club ha decidido que el mejor camino para el jugador es encontrar minutos con regularidad de vuelta en Francia.