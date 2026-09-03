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El defensa del Real Madrid Raúl Asencio, exonerado de los cargos relacionados con un vídeo sexual explícito de una menor
Un tribunal absuelve al defensa de todos los cargos
Asencio ha quedado completamente exonerado de los cargos relacionados con la difusión no consentida de un vídeo de contenido sexual explícito en el que aparecían una mujer y una menor de 16 años. El jueves, un tribunal español absolvió a Asencio después de que la Fiscalía retirara todas las acusaciones contra él. Según una información de ESPN, el caso se centraba en un encuentro sexual grabado en un club de playa de las Islas Canarias en junio de 2023.
Aunque Asencio no fue acusado de grabar el incidente, sí se enfrentó a cargos por supuestamente compartir las imágenes. Sus excompañeros del juvenil del Real Madrid Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez se declararon culpables y cada uno aceptó una pena de un año de prisión suspendida, una orden de alejamiento de dos años y una prohibición de tres años para trabajar con menores.
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Las víctimas perdonan a los jugadores para concluir el proceso judicial
El procedimiento judicial concluyó el jueves después de que las dos jóvenes que aparecían en el vídeo confirmaran ante el tribunal que habían perdonado a los jugadores. Un comunicado de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria detalló la resolución: "Después de escuchar a las víctimas confirmar que perdonaban a los acusados y el informe del representante de la Fiscalía retirando los cargos contra uno de ellos y reduciendo la pena solicitada para los otros tres, el juez dictó una sentencia de conformidad de acuerdo con el informe de la Fiscalía".
El tribunal añadió: "La resolución es firme y concluye definitivamente el procedimiento, ya que las partes han confirmado que la aceptan y no recurrirán".
Mourinho aborda incidentes disciplinarios separados fuera del campo
Aunque Asencio ha sido exonerado de los cargos por la difusión del vídeo, actualmente se enfrenta a medidas disciplinarias internas del Real Madrid tras una infracción de tráfico distinta. El miércoles, el defensa fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que se tradujo en una suspensión del carné de ocho meses y una multa de 14.400 €.
Posteriormente, el Real Madrid abrió un expediente disciplinario contra él. Al hablar sobre la situación el jueves, el entrenador José Mourinho dijo: "Mientras el procedimiento esté abierto, lo considero jugador del Real Madrid. Está lesionado y seguirá de baja un par de semanas. Eso me ayuda a no tener que lidiar con este problema ahora".
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¿Qué le espera ahora a Asencio?
Asencio no ha jugado esta temporada debido a una lesión muscular y seguirá de baja en el futuro inmediato. Desde su ascenso al primer equipo al inicio de la campaña 2024-2025, el defensa ha disputado 80 partidos en todas las competiciones, ha marcado dos goles y ha ganado la Copa Intercontinental de la FIFA con el Real Madrid. Una vez recuperado, deberá reconstruir la confianza con Mourinho y afrontar el proceso disciplinario en curso del club.
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