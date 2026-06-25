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El defensa del Inter y de Holanda está a punto de fichar sorpresivamente por un grande del fútbol griego
Los grandes clubes griegos se disputan a un defensa
Según el Eindhovens Dagblad, el excentral del Feyenoord está dispuesto a embarcarse en una nueva aventura continental tras haber disputado más de 300 partidos en la Serie A con Lazio e Inter. Aunque el fichaje aún no es oficial, se espera que firme en cualquier momento. Su fichaje se interpreta como una firme declaración de intenciones del club ateniense, que el curso pasado acabó cuarto en la Superliga griega, a 20 puntos del campeón, el AEK.
- AFP
La salida de Benítez desencadena una reorganización
El equipo griego se reestructura tras una mala temporada que costó el puesto al exentrenador del Liverpool, Rafael Benítez. Lo reemplaza el danés Jacob Neestrup, de 38 años, quien llega tras cuatro exitosos años en el FC Copenhague. Neestrup busca experiencia europea para su defensa y ve al internacional holandés como el líder ideal para su reconstrucción táctica.
El núcleo holandés cobra impulso
En el Estadio Olímpico, De Vrij se reencontrará con jugadores que, como él, tienen raíces en el fútbol neerlandés. Se reunirá con el delantero Cyriel Dessers, autor de tres goles en ocho partidos en su primera temporada en Grecia, y con el centrocampista Tonny Vilhena, con contrato hasta 2024. De Vrij llega con un palmarés brillante: tres Scudettos, tres Copas de Italia y tres Supercopas con el Inter.
- AFP
La concentración de pretemporada espera a los nuevos fichajes.
El grande del fútbol griego busca acabar con su sequía de títulos ligueros desde 2010. La próxima semana viajará a los Países Bajos para una concentración de pretemporada y enfrentarse en un amistoso al Ajax.
De Vrij, que se perdió el Mundial por una lesión en la ingle, busca aprobar rápido el reconocimiento médico para sumarse al grupo.