Bielik ha sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol por sus acciones durante el partido del Championship del 5 de septiembre. El organismo confirmó el martes que el defensa admitió el cargo de "comportarse de manera impropia", según informó The Athletic.

En consecuencia, una comisión reguladora independiente impuso a Bielik una sanción de dos partidos, además de una multa de 10.000 libras. El incidente se produjo en la segunda parte, cuando el internacional polaco intentó recuperar un balón devuelto al campo, lo que derivó en un enfrentamiento físico con un joven aficionado en la banda que tuvo una amplia difusión en las redes sociales.