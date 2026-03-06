El defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes responde a las críticas del entrenador del Brighton tras la reñida victoria en la Premier League

Tras el pitido final, Gabriel se apresuró a señalar que la responsabilidad del ritmo del partido recae en los árbitros y no en los jugadores. Destacó que el equipo no se dejará intimidar por las quejas del rival en su lucha por conseguir el primer título de liga en más de dos décadas. «No nos importa lo que diga», declaró Gabriel a ESPN Brasil. «Eso lo decide el árbitro sobre el terreno de juego. Si quiere sacar una tarjeta amarilla o no, él decide el tiempo que nos lleva. Nosotros solo tenemos que seguir haciendo lo que hacemos y seguir adelante».

Gabriel afirma que el resultado supuso un gran impulso para los Gunners en su búsqueda por poner fin a los 22 años de espera del club por la gloria, pero ha pedido a sus compañeros que mantengan los pies en el suelo. El internacional brasileño añadió: «Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora llevamos tres victorias consecutivas y, por supuesto, tenemos que seguir ganando. Eso es lo más importante».