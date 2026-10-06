La admiración del equipo visitante por el capitán local va mucho más allá de la típica rivalidad sobre el terreno de juego. Subrayando el estatus legendario de un icono al que muchos consideran en otra estratosfera, Tijani añadió: «Messi, eres Dios. Para mí, es el mejor del mundo, como te estoy diciendo».

Ese sentimiento fue compartido con rotundidad por el médico de la selección de Benín, que intervino durante la entrevista: «Es el mejor del mundo. Es el Dios del fútbol».