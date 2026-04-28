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Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Yosua Arya

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El defensa clave del Arsenal no ha aparecido en el entrenamiento, lo que hace temer que se pierda el crucial partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

Arsenal
J. Timber
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Atlético Madrid vs Arsenal
Atlético Madrid
K. Havertz
M. Arteta
Premier League

El Arsenal sufre un revés defensivo: Jurrien Timber se perdió la última sesión de entrenamiento antes de la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Kai Havertz tampoco jugará por un golpe, lo que aumenta la lista de lesionados de Mikel Arteta. Sin embargo, los Gunners respiran aliviados con el regreso de tres figuras clave.

  • Timber sigue sin poder jugar en el partido contra el Madrid

    Timber probablemente se perderá el partido de ida contra el Atlético de Madrid este miércoles. El defensa no juega desde mediados de marzo por una lesión en la ingle sufrida ante el Everton. Su ausencia en la última sesión de entrenamiento del martes en London Colney, según Football London, indica que aún no está listo para el alto nivel de la competición europea. Arteta ofrecerá una actualización oficial en la rueda de prensa previa al partido en Madrid.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Havertz tampoco podrá jugar

    Timber no fue el único ausente destacado: Havertz tampoco participó en la sesión de la tarde. El internacional alemán tuvo que salir del campo por un problema muscular durante la victoria 1-0 del sábado ante el Newcastle, lo que despertó el temor a una baja prolongada. Aunque se espera que se pierda el partido de ida en España, hay optimismo cauteloso de que haya evitado una lesión grave y pueda regresar antes de lo previsto para disputar títulos nacionales y europeos.

  • Triple impulso físico para Arteta

    A pesar de las preocupaciones, hubo noticias positivas: Eberechi Eze parece haber evitado una lesión grave tras su gol decisivo contra el Newcastle. Además, se vio a Gabriel Martinelli y Riccardo Calafiori entrenando con el grupo, lo que aporta una profundidad muy necesaria. La participación de Martinelli es un alivio después de que se le viera agarrándose el tendón de la corva el fin de semana pasado, mientras que Calafiori se ha recuperado de un golpe sufrido en los cuartos de final.

    Mikel Merino, aún lesionado del pie, podría reaparecer antes de que acabe la temporada.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gran combate en Madrid

    La plantilla del Arsenal viajará a Madrid el martes por la tarde, tras terminar sus últimos preparativos en London Colney. El partido es clave en la lucha del club por lograr un doblete histórico. Con la recta final de la Premier League, Arteta debe rotar bien su plantilla para mantener el impulso en ambas competiciones.

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