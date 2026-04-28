El defensa clave del Arsenal no ha aparecido en el entrenamiento, lo que hace temer que se pierda el crucial partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

A pesar de las preocupaciones, hubo noticias positivas: Eberechi Eze parece haber evitado una lesión grave tras su gol decisivo contra el Newcastle. Además, se vio a Gabriel Martinelli y Riccardo Calafiori entrenando con el grupo, lo que aporta una profundidad muy necesaria. La participación de Martinelli es un alivio después de que se le viera agarrándose el tendón de la corva el fin de semana pasado, mientras que Calafiori se ha recuperado de un golpe sufrido en los cuartos de final.

Mikel Merino, aún lesionado del pie, podría reaparecer antes de que acabe la temporada.