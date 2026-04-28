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El defensa clave del Arsenal no ha aparecido en el entrenamiento, lo que hace temer que se pierda el crucial partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid
Timber sigue sin poder jugar en el partido contra el Madrid
Timber probablemente se perderá el partido de ida contra el Atlético de Madrid este miércoles. El defensa no juega desde mediados de marzo por una lesión en la ingle sufrida ante el Everton. Su ausencia en la última sesión de entrenamiento del martes en London Colney, según Football London, indica que aún no está listo para el alto nivel de la competición europea. Arteta ofrecerá una actualización oficial en la rueda de prensa previa al partido en Madrid.
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Havertz tampoco podrá jugar
Timber no fue el único ausente destacado: Havertz tampoco participó en la sesión de la tarde. El internacional alemán tuvo que salir del campo por un problema muscular durante la victoria 1-0 del sábado ante el Newcastle, lo que despertó el temor a una baja prolongada. Aunque se espera que se pierda el partido de ida en España, hay optimismo cauteloso de que haya evitado una lesión grave y pueda regresar antes de lo previsto para disputar títulos nacionales y europeos.
Triple impulso físico para Arteta
A pesar de las preocupaciones, hubo noticias positivas: Eberechi Eze parece haber evitado una lesión grave tras su gol decisivo contra el Newcastle. Además, se vio a Gabriel Martinelli y Riccardo Calafiori entrenando con el grupo, lo que aporta una profundidad muy necesaria. La participación de Martinelli es un alivio después de que se le viera agarrándose el tendón de la corva el fin de semana pasado, mientras que Calafiori se ha recuperado de un golpe sufrido en los cuartos de final.
Mikel Merino, aún lesionado del pie, podría reaparecer antes de que acabe la temporada.
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Gran combate en Madrid
La plantilla del Arsenal viajará a Madrid el martes por la tarde, tras terminar sus últimos preparativos en London Colney. El partido es clave en la lucha del club por lograr un doblete histórico. Con la recta final de la Premier League, Arteta debe rotar bien su plantilla para mantener el impulso en ambas competiciones.