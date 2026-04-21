El declive del Leicester City: de su inesperada victoria en la Premier League a estar al borde del descenso a la League One en solo 10 años

La llegada del exlateral de los Foxes, Gary Rowett, como sucesor de Cifuentes, se esperaba que reactivara al equipo en crisis; sin embargo, el técnico de 52 años ya parece abatido.
«Los diez partidos que he tenido aquí me han parecido cuarenta», confesó Rowett la semana pasada, antes incluso de que el Leicester perdiera en Portsmouth un encuentro que, según admitió, debían ganar para salvarse.
Tras la derrota por 1-0 en Fratton Park se vivieron escenas desagradables: el centrocampista Harry Winks intercambió insultos con aficionados enfadados y se volvieron a escuchar gritos de «despidan a la directiva» y peticiones de dimisión de Srivaddhanaprabha y Rudkin. Aun así, los Foxes no están matemáticamente descendidos y Rowett insiste en que asimilen el devastador coste financiero y humano de la caída.
“No creo que hacer llorar a la señora del té delante de los jugadores vaya a tener necesariamente el efecto deseado”, declaró a BBC East Midlands Today. “Pero solo intentas hacerles ver a los jugadores la gravedad de la situación.
Puede que a ti, como jugador, no te afecte, pero afectará a mucha gente del club y a aficionados que pagan con dinero que les cuesta ganar y han apoyado al equipo en un periodo difícil. Tenemos que darles más».
Hoy, evitar el descenso parecería un milagro mayor que su título de 2016, algo asombroso y triste. Antes eran un cuento de hadas; ahora son una advertencia sobre cómo no gestionar un club.