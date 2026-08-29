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El debutante en Anfield Victor Munoz marca un golazo tardío, pero el Liverpool se ve frenado con un frustrante empate ante el Nottingham Forest
El Forest amenaza con dar la sorpresa en Anfield muy pronto
El Liverpool se vio obligado a emplearse a fondo para evitar una sorprendente derrota en casa y acabó rescatando un empate 2-2 ante el Forest. El equipo de Andoni Iraola tuvo problemas para encontrar su ritmo en una lenta primera parte en Anfield y se vio por detrás muy pronto. Los visitantes se adelantaron merecidamente en el minuto 24 por medio de Dan Ndoye.
El Forest estaba perfectamente preparado para replegarse en un bloque bajo y golpear al contraataque, frustrando con frecuencia a los locales. El Liverpool creyó haber empatado antes del descanso cuando Florian Wirtz mandó el balón a la red. Sin embargo, una revisión del VAR anuló el gol después de que Jeremie Frimpong fuera cazado por un fuera de juego milimétrico en la jugada previa.
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El drama desde el punto de penalti devuelve la ventaja a los visitantes
Alexander Isak devolvió por fin a los locales al partido al cumplirse la hora de juego. Cody Gakpo se deshizo de dos defensores y puso el balón atrás dentro del área, dejando al delantero sueco un sencillo remate a puerta vacía desde cerca.
Sin embargo, el Forest recuperó su ventaja apenas diez minutos después de forma dramática. Neco Williams fue derribado de manera torpe por Alisson dentro del área, por lo que el árbitro no tuvo más remedio que señalar el punto de penalti. Gibbs-White asumió la responsabilidad y fusiló la pena máxima resultante a la escuadra izquierda, engañando por completo a Alisson.
Muñoz desata un espectacular misil en los últimos minutos
Con el tiempo agotándose y la afición local cada vez más tensa, Munoz dejó un momento de brillantez individual. Wirtz encontró un espacio en el minuto 82 y filtró un pase inteligente por el carril interior derecho para su compañero.
Munoz dio un solo toque para girarse 180 grados antes de sacar un derechazo feroz y ascendente ante el guardameta Matz Sels. El balón golpeó el larguero por su parte inferior y entró en la escuadra izquierda, lo que aseguró que el Liverpool no se marchara de vacío.
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Iraola, obligado a conformarse con un punto
A pesar de su arreón final en busca del gol de la victoria, con un 72 por ciento de posesión en los últimos compases, el Liverpool no encontró la manera de superar a la férrea defensa del Forest. El conjunto visitante mantuvo bien su estructura y se mostró completamente cómodo absorbiendo la presión final.
El resultado deja mucho en lo que pensar a Iraola mientras busca integrar a su renovada plantilla. El Forest, por su parte, regresará a las Midlands muy satisfecho con un punto muy trabajado. Se quedó dolorosamente cerca de lograr una victoria histórica en Anfield y sigue siendo un rival peligroso lejos de casa.
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