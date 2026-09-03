«El Darwin Núñez de los laterales»: Jamie Carragher carga contra la estrella del Liverpool tras un caótico inicio de temporada

Carragher no se mordió la lengua al evaluar la conciencia táctica de Kerkez y aseguró que el fichaje de 40 millones de libras carece de compostura. El exdefensa del Liverpool cree que el joven depende demasiado de su pura velocidad en lugar de un posicionamiento inteligente.

«Su comprensión del juego es realmente, realmente pobre. Estás viendo el partido y pensando: “¿Por qué ha hecho eso?”», explicó Carragher en The Overlap.

«Describí a Kerkez la temporada pasada, y era su primera temporada, quizá en ese momento fue un poco duro por mi parte, como el Darwin Nunez de los laterales. Es como si fuera con la cabeza agachada y a correr; todo lo que hace Kerkez es a 100 millas por hora.

«Han traído a Kerkez por 40 millones de libras. Ya ha tenido su primera temporada, no fue increíble, pero dices: “Vale, Iraola ha llegado desde el Bournemouth, le conoce, sigue siendo nuestro lateral izquierdo. Andy Robertson se fue, teníamos a otro lateral izquierdo cedido, así que probablemente no vamos a gastarnos otros 40 millones de libras en otro. Es nuestro lateral izquierdo, dejémosle tener otro año”».