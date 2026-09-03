Getty Images Sport
Traducido por
«El Darwin Núñez de los laterales»: Jamie Carragher carga contra la estrella del Liverpool tras un caótico inicio de temporada
Carragher carga contra el defensa del Liverpool Kerkez
Carragher ha lanzado un durísimo ataque contra el lateral izquierdo del Liverpool Kerkez, al que ha calificado como el «Darwin Núñez de los laterales» por su caótico estilo de juego. El defensor ha sido titular en los dos primeros partidos de la Premier League del Liverpool, pero sus actuaciones han sido objeto de un fuerte escrutinio.
El Liverpool ha tenido un inicio frustrante en la nueva temporada bajo las órdenes de Andoni Iraola. Solo ha sumado dos puntos hasta ahora, tras encadenar dos empates 2-2 contra el Newcastle y el Nottingham Forest. Tanto Kerkez como su compañero en el lateral Jeremie Frimpong han recibido duras críticas por sus fragilidades defensivas. Los comentaristas no han tardado en cuestionar si el club de Merseyside cometió un grave error durante el mercado de fichajes de verano.
- Getty Images Sport
«El Darwin Núñez de los laterales»
Carragher no se mordió la lengua al evaluar la conciencia táctica de Kerkez y aseguró que el fichaje de 40 millones de libras carece de compostura. El exdefensa del Liverpool cree que el joven depende demasiado de su pura velocidad en lugar de un posicionamiento inteligente.
«Su comprensión del juego es realmente, realmente pobre. Estás viendo el partido y pensando: “¿Por qué ha hecho eso?”», explicó Carragher en The Overlap.
«Describí a Kerkez la temporada pasada, y era su primera temporada, quizá en ese momento fue un poco duro por mi parte, como el Darwin Nunez de los laterales. Es como si fuera con la cabeza agachada y a correr; todo lo que hace Kerkez es a 100 millas por hora.
«Han traído a Kerkez por 40 millones de libras. Ya ha tenido su primera temporada, no fue increíble, pero dices: “Vale, Iraola ha llegado desde el Bournemouth, le conoce, sigue siendo nuestro lateral izquierdo. Andy Robertson se fue, teníamos a otro lateral izquierdo cedido, así que probablemente no vamos a gastarnos otros 40 millones de libras en otro. Es nuestro lateral izquierdo, dejémosle tener otro año”».
Neville cuestiona la estrategia de fichajes de verano
A pesar de gastar mucho en el mercado de verano, el Liverpool ignoró por completo sus posiciones de lateral. El club invirtió enormes cantidades de dinero en otras demarcaciones, incorporando a jugadores como Bradley Barcola por 106 millones de libras y Jeremy Jacquet por 55 millones de libras, además de otros cuatro fichajes.
Gary Neville admitió que se quedó desconcertado por esa estrategia de fichajes. Sugirió que las vulnerabilidades defensivas tanto de Kerkez como de Frimpong ya eran muy evidentes durante la campaña anterior.
"Los dos laterales, estaba bastante claro al principio de la temporada pasada, cuando los veías durante cinco o seis partidos, que defensivamente no iban a estar del todo al nivel para hacerlo", explicó Neville. "Hablamos de si el Arsenal se arrepentirá de no haber incorporado a un delantero. ¿Se arrepentirá el Liverpool de no haber incorporado a un par de laterales?"
- Getty Images Sport
Iraola debe encontrar soluciones defensivas rápidamente
Liverpool buscará lograr su primera victoria en la Premier League de la temporada en su próximo partido. Viaja a Portman Road para enfrentarse al recién ascendido Ipswich Town, donde el foco seguirá estando sin duda sobre sus laterales, muy cuestionados.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias