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«El cuerpo no es eterno»: Portugal quiere que Cristiano Ronaldo gane el Mundial antes de que la superestrella de 41 años se retire
El sueño de una despedida perfecta
A sus 41 años, Ronaldo se prepara para liderar a Portugal en su sexto Mundial, y la idea de su retirada inminente ya planea sobre la selección. Godinho, exdirector de la FPF, admite que desea que el astro del Al-Nassr se despida con el único gran título que le falta.
Aunque admite que su longevidad es única, reconoce que el final se acerca. «Ojalá pueda retirarse —no sé cuándo, pero el cuerpo no es eterno— con un título así», declaró a Lusa. «Pero no será fácil para Portugal ni para otras selecciones europeas. Se juega en tres países, con futbolistas que ya tienen muchos partidos, y la distancia complica todo».
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El mayor desafío de Norteamérica
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, será uno de los más duros por los largos desplazamientos y los cambios climáticos que afrontarán los equipos europeos. Godinho advirtió que Portugal debe prepararse a fondo para evitar el cansancio tras temporadas exigentes con sus clubes. Añadió que viajar a América supone una desventaja notable para las selecciones europeas, acostumbradas a competiciones más cercanas.
«El Mundial será difícil... por el cansancio que acumularán», añadió Godinho. «El cambio de continente es una desventaja, al igual que lo será para selecciones de otros continentes. Los equipos más potentes cuentan con jugadores que participan en las principales competiciones de clubes y llegan fatigados, a lo que se suman los largos viajes, los cambios de horario y el clima, factores que influyen en el rendimiento. Se necesita una preparación minuciosa. Es mucho más difícil jugar en Estados Unidos que en Alemania».
Reflexiones sobre el extraordinario ascenso de Ronaldo
Godinho, que pasó 50 años en la FPF, presenció toda la carrera internacional de Ronaldo. Recuerda que, en 2003, un joven Ronaldo se unió a la selección para jugar con iconos como Luis Figo, Rui Costa y Fernando Couto. Según Godinho, ese entorno forjó la «mentalidad ganadora» que ha marcado las dos décadas del delantero en la élite.
«No fue difícil trabajar con Cristiano. Debutó con 18 años contra Kazajistán y un grupo de jugadores le ayudó a entender la dimensión del momento», recordó. «Siempre fue extraordinario y asimilaba rápido los consejos, aunque a veces escuchara palabras duras de los veteranos».
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El camino hacia la final de 2026
La búsqueda de la gloria de Portugal empieza en el Grupo K, donde debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio en Houston. Aunque ganar el primer partido es clave, Godinho recordó que la Selecao triunfó en la Eurocopa 2016 pese a un inicio lento. Después, Portugal se medirá a Uzbekistán y a Colombia en la fase de grupos.
«El primer partido siempre es muy importante», señaló Godinho. «Todo depende del estado de ánimo, el cansancio y la mentalidad, pero estoy convencido de que, con los jugadores y la capacidad organizativa que tenemos, podemos llegar hasta el final; sin embargo, decir que vamos a ganar es prematuro». La atención sigue centrada en 2026, aunque el sueño persiste: ver a Ronaldo levantar el trofeo antes de que su cuerpo diga «basta».