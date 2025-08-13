Brown, quien trabajó con Ronaldo en Old Trafford, declaró a GOAL sobre el incansable portugués y su compromiso con el fútbol de alto nivel: «¡Deberían entregar su cuerpo a los científicos cuando se retire! Es una máquina.

Está claro que le gusta estar en el Al-Nassr; le tratan bien y, si no quisiera seguir, no lo haría. Ama el fútbol, se divierte y sigue rindiendo al máximo, que es lo único que se puede pedir.

Podría retirarse y relajarse, pero quiere seguir en el fútbol, batir récords y marcar hitos. Es algo muy positivo, sobre todo para los jóvenes que llegan: ven su entrega total y su disposición a seguir esforzándose.

«Someterse a cualquier esfuerzo con tal de seguir jugando demuestra su pasión. Por él, me alegro de que pueda hacerlo».