El Crystal Palace está a punto de cerrar un gran golpe en el mercado al arrebatarle a Aston Villa el fichaje de Ordonez. El club del sur de Londres se ha movido con rapidez para formalizar su interés en el jugador de 22 años, con una oferta estructurada como una cesión con obligación de compra condicionada por 30 millones de euros.

El martes, informaciones de The Athletic indicaron que Aston Villa avanzaba bien en un acuerdo para llevar a Ordonez a Villa Park, con Unai Emery deseoso de añadir profundidad a su plantilla de cara a su próxima campaña en la Champions League. La oferta del Villa por el defensa central también era una cesión con una obligación de compra similar, pero ahora el Palace se ha colocado por delante en la carrera por su fichaje.