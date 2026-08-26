AFP
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¡El Crystal Palace se entromete en el fichaje de Joel Ordonez por el Aston Villa! El traspaso de 30 millones de euros por el defensa del Club Brugge, cerca
El Crystal Palace se lanza a por el objetivo del Aston Villa
El Crystal Palace está a punto de cerrar un gran golpe en el mercado al arrebatarle a Aston Villa el fichaje de Ordonez. El club del sur de Londres se ha movido con rapidez para formalizar su interés en el jugador de 22 años, con una oferta estructurada como una cesión con obligación de compra condicionada por 30 millones de euros.
El martes, informaciones de The Athletic indicaron que Aston Villa avanzaba bien en un acuerdo para llevar a Ordonez a Villa Park, con Unai Emery deseoso de añadir profundidad a su plantilla de cara a su próxima campaña en la Champions League. La oferta del Villa por el defensa central también era una cesión con una obligación de compra similar, pero ahora el Palace se ha colocado por delante en la carrera por su fichaje.
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La crisis defensiva obliga al Crystal Palace a actuar
Una combinación de importantes salidas en defensa y lesiones inoportunas ha obligado al Palace a actuar con rapidez en el mercado. Tras la venta de Maxence Lacroix al Chelsea por 52 millones de libras, el club buscó cobertura inmediata incorporando a Axel Disasi cedido desde Stamford Bridge el miércoles. Sin embargo, su crisis defensiva se agravó cuando Chadi Riad sufrió una lesión grave durante la derrota por 2-0 ante el Everton en la jornada inaugural del fin de semana, lo que convirtió nuevos fichajes en una prioridad urgente.
La lesión de Riad hizo absolutamente necesario que el club volviera al mercado en busca de otro central especialista. Ordonez, que disputó 46 partidos en todas las competiciones con el Club Brugge la temporada pasada y marcó cuatro goles, lleva tiempo en el radar del Palace. El club ya puso a prueba la firmeza del Brujas con una posible oferta de 40 millones de euros durante el mercado de invierno, pero la entidad belga rechazó con rotundidad cualquier salida del defensa, que sigue teniendo contrato hasta 2028.
Un objetivo a largo plazo, por fin al alcance
La búsqueda de Ordonez no es una reacción impulsiva a los resultados recientes, sino más bien la culminación de un proceso de seguimiento a largo plazo. El Crystal Palace lleva tiempo admirando las cualidades físicas y técnicas del joven ecuatoriano, que ganó la Pro League belga en 2023-24, la Copa de Bélgica en 2024-25 y la Supercopa de Bélgica en 2025 con el Club Brugge, y lo considera un encaje perfecto para el sistema de alta intensidad implantado por Sage.
El Crystal Palace se ha mostrado notablemente activo en el mercado de fichajes de verano, reforzando su plantilla en varias parcelas con una mezcla estratégica de talento emergente y experiencia contrastada. El Palace se hizo con el fichaje del prometedor atacante Anan Khalaili, procedente del Union Saint-Gilloise, además del joven delantero Zavier Gozo, del equipo de la MLS Real Salt Lake. Para reforzar sus opciones por banda y añadir experiencia en la Premier League, el Palace incorporó al extremo Dwight McNeil desde el Everton. Además, el club del sur de Londres apuntaló su defensa al cerrar las incorporaciones a coste cero tanto del internacional japonés Takehiro Tomiyasu como del defensa español Oscar Mingueza.
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El Palace busca reaccionar en una dura prueba ante el City
El Crystal Palace estará desesperado por resarcirse de su derrota en la jornada inaugural cuando reciba al Manchester City el viernes. El Palace afronta una prueba formidable en Selhurst Park ante un City rebosante de confianza después de lograr una trabajada victoria por 2-1 sobre el Bournemouth en su propio estreno liguero, lo que hace aún más difícil la búsqueda de sus primeros puntos de la temporada.
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