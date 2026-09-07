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Crystal Palace FC v Everton - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Crystal Palace se enfrenta a una investigación de la WSL y a una posible deducción de puntos por incumplir la norma de las sustituciones

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Crystal Palace FC Women vs Everton Women

El Crystal Palace se ha visto en el centro de una tormenta disciplinaria tras su reciente victoria en la Women's Super League ante el Everton. A pesar de lograr un trabajado triunfo sobre el terreno de juego, el Crystal Palace se enfrenta ahora a una investigación formal que podría acabar con la retirada de los puntos que tanto le costó conseguir.

  • La polémica por los cambios eclipsa la victoria en el estreno

    El inicio de la vida de Crystal Palace en la Women's Super League ha dado un giro dramático tras una infracción de la normativa de la competición durante su estreno de temporada del domingo. Las Eagles lograron una victoria por 1-0 sobre el Everton gracias a un gol en la primera parte de Lexi Lloyd-Smith, pero las celebraciones se han visto empañadas por la amenaza inminente de sanciones administrativas.

    Los dirigentes de la WSL han abierto una investigación oficial después de que el Palace utilizara cuatro ventanas de sustituciones durante el duelo. La polémica surge por el número de oportunidades utilizadas para realizar cambios de personal, y no por el número total de jugadoras introducidas. La normativa actual de la liga establece que, aunque los equipos pueden hacer hasta cinco sustituciones, solo pueden llevarlas a cabo en un máximo de tres interrupciones distintas del juego, sin contar el descanso.

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    La WSL confirma una investigación formal sobre la infracción

    La liga emitió un comunicado claro sobre el incidente, en el que destacó la naturaleza específica de la infracción. Un comunicado de la WSL decía: "Podemos confirmar que hubo un incumplimiento de las reglas de la competición en el partido entre Crystal Palace y Everton. Crystal Palace utilizó una cuarta oportunidad de sustitución durante una cuarta interrupción del juego, cuando las reglas permiten un máximo de tres oportunidades de sustitución por partido. Ahora llevaremos a cabo una investigación junto con ambos clubes y Pro Ref y ofreceremos una actualización a su debido tiempo".

    El incidente se produjo en el séptimo minuto del tiempo añadido de la segunda parte, cuando la entrenadora Jo Potter optó por dar entrada a Kirsty Howat en sustitución de Shannon O'Brien. Antes de este último cambio, Potter ya había utilizado tres ventanas distintas para dar entrada a Abbie Larkin, Ashleigh Weerden y Allyson Swaby.

  • Posibles sanciones y tribunal independiente

    Aunque la Women's Super League no tiene una sanción fija y automática para este tipo concreto de incumplimiento de la normativa, las consecuencias para el Crystal Palace podrían ser graves. Se espera que el caso sea remitido a un tribunal independiente, que dispone de una amplia gama de competencias para garantizar que se mantenga la integridad de la competición.

    Si el Palace es remitido a un tribunal independiente, el club podría enfrentarse a un amplio abanico de castigos, que van desde una advertencia oficial o una sanción económica hasta una deducción de puntos u otras sanciones deportivas. Entre las medidas más severas de las que dispone el tribunal está la de ordenar que el partido se repita por completo, lo que anularía de hecho la victoria inicial del Palace por 1-0 y obligaría a ambos equipos a volver a enfrentarse en una fecha posterior.

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    Los responsables fueron apartados tras un fallo regulatorio

    Las consecuencias del partido no se han limitado al propio club, ya que el equipo arbitral también se ha enfrentado a consecuencias inmediatas. La árbitra Megan Wilson y su equipo no lograron evitar que se produjera la sustitución ilegal, pese a su responsabilidad directa de hacer cumplir el reglamento del partido. Como resultado de ese error, todo el grupo arbitral ha sido apartado de la próxima jornada de la WSL.

    El Palace, que logró el ascenso a la máxima categoría tras acabar como subcampeón en la segunda división la temporada pasada, afronta ahora una dura prueba el domingo, cuando realice el corto desplazamiento para medirse al Arsenal.

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