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Moataz Bellah El Hadedy

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El Crystal Palace pide X millones por Maxence Lacroix, y el Chelsea prepara una oferta por el defensa francés

Fichajes
M. Lacroix
Arsenal
Crystal Palace
Premier League

El Chelsea sabe que debe pagar 55 millones de libras para fichar a Maxence Lacroix del Crystal Palace este verano. El defensa francés es prioridad para los Blues, que renuevan su zaga bajo la dirección de Xabi Alonso.

  • El Palace pide una prima por su jugador estrella

    Según The Times, el Crystal Palace pide 55 millones de libras por Lacroix, mientras el Chelsea intensifica su interés en fichar al defensa francés. El jugador, de 26 años, se ha convertido en clave en la defensa de los Eagles desde su llegada del Wolfsburgo hace dos años, y sus actuaciones han llamado la atención de la élite de la Premier League. El Palace negocia desde una posición de fuerza: al jugador aún le quedan tres años de contrato y cobra 60 000 libras semanales.

    El club londinense se basa en las recientes tendencias del mercado para justificar su elevada valoración del central. Tras ver cómo Jan Paul van Hecke y Luka Vuskovic se marchaban por más de 50 millones de libras cada uno, el Palace cree que Lacroix debería alcanzar al menos 55 millones.


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    El Chelsea quiere vender a Axel Disasi tras cederlo a Aston Villa y West Ham en los últimos 18 meses. Trevoh Chalobah, que ya jugó en el Palace, podría marcharse al Como italiano.

    Los Blues ya reforzaron su defensa este verano con el fichaje de Marco Palestra, procedente del Atalanta, por 43 millones de libras, mientras continúan reestructurando la plantilla bajo las órdenes de Alonso.

  • El Palace se prepara para la vida tras la marcha de Lacroix

    El Crystal Palace aún busca la máxima oferta por Lacroix, pero prepara alternativas. Ya fichó al exbarcelonista Óscar Mingueza gratis para reforzar la defensa y sigue a Chrislain Matsima, del Augsburgo.

    La posible venta de Lacroix supondría otro beneficio significativo para el Palace, que sigue su tendencia de formar talentos y venderlos a precios elevados —una pauta ya vista con las salidas de Marc Guehi, Michael Olise y Eberechi Eze en las últimas ventanas de fichajes—.

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