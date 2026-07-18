El Crystal Palace pide X millones por Maxence Lacroix, y el Chelsea prepara una oferta por el defensa francés

Según The Times, el Crystal Palace pide 55 millones de libras por Lacroix, mientras el Chelsea intensifica su interés en fichar al defensa francés. El jugador, de 26 años, se ha convertido en clave en la defensa de los Eagles desde su llegada del Wolfsburgo hace dos años, y sus actuaciones han llamado la atención de la élite de la Premier League. El Palace negocia desde una posición de fuerza: al jugador aún le quedan tres años de contrato y cobra 60 000 libras semanales.

El club londinense se basa en las recientes tendencias del mercado para justificar su elevada valoración del central. Tras ver cómo Jan Paul van Hecke y Luka Vuskovic se marchaban por más de 50 millones de libras cada uno, el Palace cree que Lacroix debería alcanzar al menos 55 millones.



