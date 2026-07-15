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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Crystal Palace ofrece un nuevo contrato a Jean-Philippe Mateta para evitar que se marche libre

Crystal Palace
J. Mateta
Francia
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Premier League

El Crystal Palace ha ofrecido a Jean-Philippe Mateta una ampliación de contrato para asegurar su futuro y evitar su marcha a bajo coste o gratis.

  • El Palace toma medidas para retener a su jugador estrella

    Según Nicolò Schira, el Crystal Palace ha ofrecido a Mateta un contrato hasta 2030 para retenerlo y frenar el interés extranjero.

    Su contrato actual, de 29 años, vence en junio de 2027, así que podría ser vendido este verano si no acepta la propuesta. Renovar lo mantendría como uno de los baluartes ofensivos del Palace.

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    Hacer frente a los gigantes europeos

    Mateta aún no ha llegado a un acuerdo con el club; solo se sabe que el Palace le ha hecho una oferta y la decisión es suya. La directiva de Selhurst Park quiere evitar nuevas especulaciones sobre el futuro del francés, quien la temporada pasada jugó 50 partidos y marcó 16 goles, incluido el tanto que dio la UEFA Conference League al equipo frente al Rayo Vallecano.

    Su futuro generó rumores tras un mercado de enero turbulento: un traspaso de 30 millones de libras al AC Milan se cayó el último día por un problema de rodilla en el reconocimiento médico, así que se quedó en Londres. Desde entonces los rumores no han parado, lo que ha llevado al club a ofrecerle la ampliación hasta 2030.

  • Una parte fundamental de la era de Sage

    Mateta sigue siendo clave para el nuevo entrenador, Pierre Sage. El técnico valora su perfil único y su acierto goleador en el área.

    Con el Palace ha ganado la FA Cup 2024-25, la Community Shield 2025 y la Conference League 2025-26. En 202 partidos con los Eagles ha marcado 62 goles y dado 14 asistencias.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Las hazañas en el Mundial retrasan su regreso

    El regreso del delantero a la pretemporada se ha retrasado por su participación con Francia en el Mundial. Al llegar a las últimas fases, Sage ha tenido que esperar para trabajar con su delantero centro titular, mientras la plantilla se prepara para la próxima Premier League. Durante el torneo apenas jugó unos minutos contra Noruega, Suecia y Marruecos sin marcar. Ayer se quedó en el banquillo en la derrota 2-0 ante España en semifinales; ahora Francia espera al perdedor de Inglaterra-Argentina para disputar el tercer puesto.

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