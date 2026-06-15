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El Crystal Palace confirma a Pierre Sage como nuevo entrenador tras una temporada sensacional con el Lens
Comienza una nueva era en Selhurst Park
El técnico de 47 años, recién nombrado Entrenador del Año en la Ligue 1, llega a Londres con fama de ser uno de los más brillantes de Europa. Ha firmado un contrato de tres años con los Eagles, a la espera de confirmar su visado.
Su fichaje refuerza la ambición del club. El presidente Steve Parish celebró la llegada de un técnico que ha superado las expectativas en Francia: «Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Pierre, que llega tras ganar un título y lograr el segundo puesto en la Ligue 1 con el Lens», afirmó Parish. «Ahora que nos adentramos en otra campaña europea tras nuestro éxito en Leipzig, sé que lo dará todo para conseguir más éxitos para nuestro fantástico club de fútbol».
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Sustituir a un ganador habitual
Sage llega a Selhurst Park para reemplazar a Oliver Glasner, quien se marchó tras un periodo muy exitoso. Glasner dejó una base sólida en el Palace.
La reputación de Glasner se disparó tras un periodo extraordinario en el que convirtió a los Eagles en una máquina de ganar títulos: conquistó la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League.
Grandes aspiraciones para las Águilas
Sage sustituye a Glasner y quiere seguir el trabajo de su predecesor. En sus primeras palabras, destacó el buen momento del club. «Es increíble estar aquí, en el Crystal Palace. Me entusiasma su historia y lo logrado en las últimas temporadas. Oliver Glasner hizo un trabajo increíble, y ahora debemos mantener ese nivel. Llegamos con mucha ambición», afirmó Sage.
El francés quiere llevar sus hábitos ganadores de Francia a la Premier League. «La dinámica aquí es positiva y nosotros tenemos la misma mentalidad. Ganamos el año pasado y queremos seguir así, en un nuevo club, un nuevo proyecto, pero con muchos hábitos ganadores», añadió. Su experiencia en Lyon-Duchère y Red Star lo prepara para este reto en Inglaterra.
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El ascenso meteórico de Pierre Sage
La trayectoria de Sage en el último año ha sido extraordinaria. Asumió el Lyon como entrenador interino en noviembre de 2023, cuando el equipo estaba en la parte baja de la tabla. Bajo su dirección, los Gones ganaron 15 de 20 partidos de liga, lograron la clasificación para la Europa League y llegaron a la final de la Copa de Francia.
Después llevó ese impulso al Lens, le dio la primera Copa de Francia de su historia y lo clasificó para la Liga de Campeones. En solo una temporada, el equipo subió seis puestos y sumó 18 puntos más en la Ligue 1, liderando la tabla seis jornadas. Su etapa en el Lens acabó con un 67,5 % de victorias en todas las competiciones.