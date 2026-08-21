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El Crystal Palace, cerca de llegar a un acuerdo con el Chelsea para fichar a Axel Disasi cedido
El Crystal Palace apunta a un refuerzo defensivo
El Palace está cerca de cerrar la cesión del descartado Disasi, según informan Sky Sports News y talkSPORT. El central de 28 años no juega con el Chelsea desde enero de 2025, después de haber sido apartado en su 'bomb squad' antes de pasar la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el West Ham United. El Palace se ha movido con decisión para asegurarse los servicios del francés y cubrir el vacío dejado por el traspaso de Maxence Lacroix a Stamford Bridge por 52 millones de libras.
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El entrenador francés perfila el perfil
El nuevo técnico del Palace, Sage, confirmó que su equipo necesita con urgencia un central con experiencia en la Premier League que pueda aportar liderazgo natural a su línea defensiva.
En una rueda de prensa el jueves, Sage dijo: «Sí. Necesitamos un jugador en esa demarcación, un jugador con muchos partidos, si es posible, en la Premier League. Necesitamos jugadores, pero necesitamos un líder y por eso tenemos que esperar un poco para encontrar uno bueno».
Al abordar los vínculos con Disasi, el entrenador añadió: «Es jugador del Chelsea, me resulta difícil hablar de un jugador de otro club, pero escucho el mismo ruido que vosotros».
Se avecina un desaire en Stamford Bridge
El destino de Disasi en el oeste de Londres quedó definitivamente sellado esta semana después de que su camiseta con el número 2 fuera entregada al nuevo fichaje Marco Palestra bajo las órdenes del nuevo entrenador Xabi Alonso. A pesar de haber despertado un fuerte interés de dos pesos pesados de la Serie A como AC Milan y Roma tras su sólido paso por el West Ham United, todo apunta a que el defensa seguirá en la máxima categoría del fútbol inglés. Su llegada complementará los fichajes veraniegos de Takehiro Tomiyasu y Oscar Mingueza para reconstruir la solidez defensiva tras la salida de Marc Guehi en enero y la marcha de Lacroix este verano.
- Sports Press Photo
El Crystal Palace se prepara para la prueba inaugural
El Palace arrancará su campaña de la Premier League 2026-27 con un desplazamiento para medirse al Everton en Goodison Park el sábado por la tarde. La cúpula del club trabaja contrarreloj para finalizar la documentación y que Disasi pueda ser inscrito e integrado en el sistema de tres centrales de Sage. El defensa francés se enfrenta a una prueba inmediata de ritmo competitivo mientras busca reafirmar su nivel en la máxima categoría en medio de un exigente calendario de inicio de temporada.
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