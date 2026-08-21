El Crystal Palace, cerca de llegar a un acuerdo con el Chelsea para fichar a Axel Disasi cedido

El nuevo técnico del Palace, Sage, confirmó que su equipo necesita con urgencia un central con experiencia en la Premier League que pueda aportar liderazgo natural a su línea defensiva.

En una rueda de prensa el jueves, Sage dijo: «Sí. Necesitamos un jugador en esa demarcación, un jugador con muchos partidos, si es posible, en la Premier League. Necesitamos jugadores, pero necesitamos un líder y por eso tenemos que esperar un poco para encontrar uno bueno».

Al abordar los vínculos con Disasi, el entrenador añadió: «Es jugador del Chelsea, me resulta difícil hablar de un jugador de otro club, pero escucho el mismo ruido que vosotros».