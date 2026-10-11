AFP
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El Crystal Palace arruina el reencuentro de Oliver Glasner con el Nottingham Forest con una espectacular remontada para ganar 3-1 en Selhurst Park
Susto inicial antes de la remontada
El Nottingham Forest aprovechó un error defensivo para adelantarse a los tres minutos de partido. Anan Khalaili calculó mal un remate de cabeza y permitió que Dan Ndoye batiera a Walter Benítez. Sin embargo, el Crystal Palace no se vino abajo. Los locales se apoyaron en Benítez, que encadenó varias paradas extraordinarias para mantenerlos en el partido. Pierre Sage vio cómo su equipo se hacía poco a poco con el control del juego, antes de que la dinámica cambiara de forma drástica justo antes del descanso.
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Kamada y Lerma cambian el guion
El Crystal Palace encontró el gol en el minuto 41, cuando Kamada marcó desde dentro del área su primer tanto en la Premier League. Poco antes del descanso, Lerma remató de cabeza un magnífico centro para dar al Palace una ventaja crucial de 2-1. Los locales han marcado tres o más goles en dos de sus últimos cuatro partidos de liga, tantas veces como en sus 37 encuentros anteriores juntos. El Crystal Palace trasladó esa confianza recién adquirida a la segunda parte.
Pino sella una victoria impresionante
En el minuto 59, Pino fue el más rápido en reaccionar a un rechace después de que Matz Sels detuviera un disparo de Jørgen Strand Larsen y amplió la ventaja hasta el 3-1. Con este gol decisivo, Pino puso fin a una racha de 19 partidos de liga sin marcar. Mientras el Palace dominaba, la afición local dirigió cánticos contra Glasner para burlarse de su antiguo entrenador, pese a haberle brindado una cálida bienvenida antes del inicio del partido. El Forest tuvo dificultades para reaccionar y Benítez firmó otra gran parada ante Chris Wood, lo que permitió a los locales sumar los tres puntos con comodidad.
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¿Qué les espera ahora a ambos clubes?
La victoria sitúa al Crystal Palace en la 12.ª posición de la Premier League con siete puntos, tras sumar dos victorias, un empate y tres derrotas. El resultado alivia la presión sobre Sage en este inicio de temporada, mientras el equipo busca aprovechar su impulso ofensivo.
Mientras tanto, el Forest cae a la 14.ª posición con cinco puntos, tras una victoria, dos empates y tres derrotas. Glasner afronta importantes problemas defensivos que deberá resolver antes del próximo partido.
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