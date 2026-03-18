La Cremonese toma medidas urgentes: tres puntos la separan del penúltimo puesto, ocupado por el Lecce, a nueve jornadas del final del campeonato. La aventura de Davide Nicola parece haber llegado a su fin; en las últimas horas ha surgido el nombre de Marco Giampaolo como posible sustituto para intentar salvar a los grigiorossi, que atraviesan una crisis y solo han sumado dos puntos en la segunda vuelta.
Getty Images Sport
Traducido por
El Cremonese llega a un acuerdo con Giampaolo para el puesto de entrenador: novedades sobre la duración del contrato
LA VIGENCIA DEL ACUERDO«Se están ultimando los detalles antes de la firma de Giampaolo como nuevo entrenador: hay un acuerdo verbal para un contrato de un año y medio», informa Sky Sport. No se trata, por tanto, de un acuerdo de unas pocas semanas, sino de una colaboración hasta finales de 2027, incluso en caso de descenso. A estas alturas, se esperan los dos anuncios oficiales: el del cese de Nicola y el de la llegada de su sucesor.
LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE GIAMPAOLO
Giampaolo logró mantener al Lecce en la Serie A en la temporada 2024/25, y lo hizo de forma espectacular al conseguir una victoria crucial en la última jornada a domicilio ante la Lazio (1-0, con un gol de Coulibaly), que supuso el descenso del Venezia de Di Francesco. El mismo Di Francesco que hoy entrena precisamente al Lecce y con quien se disputará la permanencia en la Serie A.
Anuncios