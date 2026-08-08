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El Coventry de Frank Lampard vuelve a romper el récord de fichajes del club con una operación de 26 millones de libras por una estrella ghanesa
El Manchester City cierra un récord
El Coventry ha batido oficialmente su récord de traspaso por tercera vez este verano tras completar el fichaje de Yirenkyi procedente del Nordsjaelland por 26 millones de libras. El internacional ghanés, de 20 años, se convierte en la quinta incorporación de Lampard de cara al regreso de los Sky Blues a la Premier League. Yirenkyi ha sumado 15 internacionalidades absolutas con Ghana, incluido el gol decisivo en una victoria por 1-0 sobre Panamá en la Copa del Mundo.
- AFP
Centrocampista ilusionado con el proyecto
En declaraciones a la web oficial del Coventry tras completarse su fichaje, Yirenkyi expresó su deseo de trabajar bajo la dirección de Lampard. Al profundizar en su decisión de unirse a los Sky Blues, afirmó: "Estoy emocionado de estar en este club. He oído mucho sobre él y de verdad tengo sensaciones muy positivas por estar aquí.
"Cuando hablé con el entrenador sobre los planes y el estilo, es algo que me gusta mucho y tengo muchas ganas de aprender de él. Quiero dar lo mejor de mí al equipo todos y cada uno de los días. Sigo siendo joven, así que quiero aprender del entrenador, de los otros jugadores y trabajar muy duro para el equipo".
El Coventry subraya su ambición de estar arriba
La llegada de Yirenkyi eleva el gasto estival estimado del Coventry por encima de los 85 millones de libras tras su triunfo en el Championship la pasada temporada. Antes de esta operación de 26 millones de libras, el Coventry ya había batido dos veces su récord de traspaso en este mercado, primero al fichar al defensa suizo Aurele Amenda, procedente del Eintracht Frankfurt, por 17 millones de libras, antes de hacer permanente el fichaje del portero Carl Rushworth, que estaba cedido por el Brighton, por una cantidad récord de 22 millones de libras, según las informaciones. Junto a esas incorporaciones, Lampard también ha reforzado su plantilla con las llegadas de Loum Tchaouna y Frank Onyeka.
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El Coventry espera un viaje al Emirates
El Coventry iniciará su campaña de la Premier League 2026-27 con un desplazamiento para enfrentarse al vigente campeón, el Arsenal, el viernes 21 de agosto. El partido en el Emirates Stadium supondrá un exigente examen de preparación táctica para el equipo de Lampard tras una importante reestructuración de la plantilla. Se espera que Yirenkyi y los nuevos fichajes participen mientras el equipo mide su capacidad para adaptarse a la intensidad del fútbol de la máxima categoría.
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