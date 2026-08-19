El Coventry City no podrá contar con Wright en su regreso a la Premier League, según informó talkSPORT. Lampard confirmó que el delantero podría estar de baja hasta tres meses por una grave lesión en el cuádriceps. Este contratiempo significa que Wright no participará cuando el Coventry arranque la nueva campaña fuera de casa ante el Arsenal el viernes por la noche.

El jugador de 28 años firmó una temporada sobresaliente el curso pasado, marcando 17 goles para ayudar a su equipo a conquistar el título del Championship y el ascenso. Se perdió los dos últimos amistosos de pretemporada ante el Espanyol y el Mónaco, y su ausencia deja un vacío importante en la plantilla mientras se preparan para su primer partido en la máxima categoría en 25 años.