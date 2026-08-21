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El Coventry City completa el fichaje de Dan Bentley procedente del Wolves mientras Frank Lampard refuerza la plantilla de la Premier League
El Manchester City se hace con un guardameta
El Coventry ha completado el fichaje definitivo de Bentley procedente del Wolves con un contrato de dos años de cara a su campaña en la Premier League. El guardameta de 33 años deja Molineux después de tres años y medio, periodo en el que disputó 17 partidos con el primer equipo tras su llegada en enero de 2023. Lampard se movió rápido para asegurarse al portero después de que participara en los dos primeros partidos del Wolves de la temporada 2026-27 entre la Championship y la Carabao Cup.
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Un portero experimentado expone su ambición
Bentley habló de su satisfacción por unirse al ambicioso proyecto del Coventry City y está deseando aportar liderazgo y unos estándares muy exigentes al vestuario. Al valorar su cambio, Bentley insistió: «El Coventry City es un club fantástico y estoy realmente feliz de haber cerrado este acuerdo», declaró a la página web oficial del club.
«Se siente como un lugar que está creciendo y, después de una temporada fantástica el año pasado, hay muy buenas sensaciones alrededor del club. Todo es muy positivo y hay una ilusión evidente de cara a la nueva temporada con el objetivo de tener el mayor éxito posible.
«Aportaré mucha experiencia. Soy un jugador veterano con buenas cualidades de liderazgo y alguien que tiene unos estándares muy altos. También quiero dejar mi huella sobre el campo, por supuesto. Aquí hay un grupo de porteros realmente bueno. Cuando tenga mi oportunidad, dependerá de mí aprovecharla. Quiero ayudar al club a conseguir resultados en la Premier League».
El veterano aporta una profundidad crucial
Bentley aporta una gran experiencia en todas las categorías del fútbol inglés, tras perfeccionar sus habilidades en el Southend United y jugar en el Brentford antes de ser elegido Jugador del Año del Bristol City en la temporada 2020-21. Su momento cumbre en la Premier League llegó en abril de 2025, con una inspirada portería a cero en la memorable victoria por 1-0 del Wolves sobre el Manchester United en Old Trafford. Esa serenidad y ese saber hacer adquirido con los años le dan a Lampard una profundidad muy valiosa en la portería mientras el Coventry City lucha por mantener su estatus en la máxima categoría.
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Le espera una durísima prueba en la máxima categoría
El Coventry inicia su regreso a la Premier League con un temible estreno a domicilio ante el vigente campeón, el Arsenal, el viernes por la noche. Lampard necesita que su línea defensiva se compenetre rápido, con un calendario exigente en el horizonte durante las primeras semanas de la temporada. Bentley deberá pelear ahora con el guardameta titular Carl Rushworth por un puesto bajo palos, con cada punto siendo crucial en el intento del recién ascendido por lograr la permanencia.
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