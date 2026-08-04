El guardameta expresó su alegría tras cerrar su fichaje definitivo por el CBS Arena. «Estoy muy feliz, tengo muchísimas emociones», dijo. «Hay ilusión, por fin puedo relajarme sabiendo que está hecho y que he vuelto con los chicos y a un club en el que me encantaba estar».

El técnico del Coventry, Lampard, también elogió el regreso de su portero titular, al afirmar: «Es fantástico tener a Carl de vuelta con nosotros de manera permanente. Es un gran profesional, una gran persona y tuvo un enorme impacto en el equipo para ayudarnos a ascender la pasada temporada. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con él y de darle de nuevo la bienvenida al grupo».