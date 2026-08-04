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Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Coventry City cierra el fichaje récord del club de Carl Rushworth con un traspaso permanente procedente del Brighton

Fichajes
C. Rushworth
Coventry
Brighton
Premier League

El Coventry City ha completado el fichaje permanente récord en la historia del club del portero Carl Rushworth, procedente del Brighton & Hove Albion, tras su exitosa cesión en el CBS Arena. El jugador de 25 años desempeñó un papel fundamental para ayudar al equipo de Frank Lampard a ganar el título del Championship, manteniendo su portería a cero en 17 de los 46 partidos de liga de la pasada temporada.

  • El Coventry cierra el fichaje récord de Rushworth

    El Coventry ha completado oficialmente el fichaje en propiedad del guardameta Rushworth procedente del Brighton por una cantidad récord para el club de 22 millones de libras, según se informa. El portero, de 25 años, acordó un contrato de larga duración en el CBS Arena después de conquistar el premio Guante de Oro durante la campaña del Coventry, campeón del Championship, la pasada temporada. El acuerdo pone fin a la etapa de siete años de Rushworth en el Brighton, donde nunca llegó a debutar con el primer equipo y completó seis cesiones distintas.



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    Lampard celebra la llegada definitiva de Rushworth

    El guardameta expresó su alegría tras cerrar su fichaje definitivo por el CBS Arena. «Estoy muy feliz, tengo muchísimas emociones», dijo. «Hay ilusión, por fin puedo relajarme sabiendo que está hecho y que he vuelto con los chicos y a un club en el que me encantaba estar».

    El técnico del Coventry, Lampard, también elogió el regreso de su portero titular, al afirmar: «Es fantástico tener a Carl de vuelta con nosotros de manera permanente. Es un gran profesional, una gran persona y tuvo un enorme impacto en el equipo para ayudarnos a ascender la pasada temporada. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con él y de darle de nuevo la bienvenida al grupo».

  • El Manchester City sigue construyendo para la máxima categoría

    La llegada de Rushworth supone el cuarto fichaje del verano del Coventry, mientras se prepara para su esperado regreso a la Premier League. El club ya había batido previamente su récord de traspaso al fichar al defensa suizo Aurele Amenda procedente del Eintracht Frankfurt por 17 millones de libras, superando los 7,7 millones de libras pagados por Haji Wright en 2023. La directiva del Coventry ha reforzado aún más la plantilla de Frank Lampard al cerrar las incorporaciones de Loum Tchouna y Frank Onyeka.

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  • Coventry City v Real Betis - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El Arsenal pone a prueba al equipo de Lampard

    El equipo de Lampard se está centrando en la preparación táctica de cara a su regreso a la máxima categoría tras esperar un cuarto de siglo. La serenidad de Rushworth en la portería aportará una base vital cuando el Coventry abra su campaña contra el vigente campeón, el Arsenal, en el Emirates Stadium el 21 de agosto. Afrontar un estreno tan exigente servirá como referencia inmediata para el club en su objetivo de asentarse en la Premier League.

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