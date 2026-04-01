El coste del parón internacional... ¿Está pagando el Barcelona un precio muy alto?

Sin embargo, el parón internacional supuso un duro doble golpe para el club catalán, ya que el extremo brasileño Raphinha sufrió una lesión muscular durante la derrota de Brasil ante Francia (1-2) en un partido amistoso, concretamente en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Según el diario Mundo Deportivo, Raphinha estará de baja durante aproximadamente cinco semanas, lo que supone una gran pérdida para el ataque del equipo catalán.

El diario añadía: «Además, el Blaugrana recibe un segundo golpe anímico, después de que el delantero polaco Robert Lewandowski no lograra cumplir su sueño de participar en el Mundial de 2026 tras la derrota de su selección ante Suecia por 3-2 en la final de la repesca europea, el lunes por la noche.

Lewandowski se mostró muy decepcionado tras la eliminación y expresó su desconcierto diciendo: «Todavía no sé qué voy a hacer».

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