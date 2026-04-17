En el Congreso Mundial del Deporte de la CAA, Eghbali admitió que la salida de Maresca fue repentina y no dependió del club.

Según se informa, su salida ha tenido un «impacto negativo» en la campaña del Chelsea, pues la plantilla se adapta a otro cambio en la dirección. Eghbali reconoció que el club debe ahora «salir adelante» de la perturbación causada por el cambio, que se produce en medio de rumores cada vez más intensos que vinculan a Maresca con un puesto en el Manchester City.