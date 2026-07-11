El Inter no puede oficializar aún el fichaje de Anan Khalaili, procedente del Union Saint Gilloise por 25 millones más bonificaciones. Según la Gazzetta dello Sport, el CONI ha pedido nuevas pruebas médicas, que se harán entre el lunes y el martes.
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El CONI pide más pruebas médicas a Khalaili, se suspende su afiliación y su fichaje por el Inter queda en el aire
SE SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
No habrá anuncio, pues fichar al jugador israelí aún no es posible: el futbolista, nacido en 2004, se sometió ayer en Milán a los reconocimientos médicos requeridos para su traspaso a la Serie A, pero el Instituto de Medicina Deportiva del CONI pidió más análisis.
EL INTER A LA ESPERA
El Inter aguardará los resultados delaspruebas que exige el CONI. Solo entonces, si la baja de Khalaili es temporal, se tomará una decisión sobre el jugador, quien firmó por cinco años a 2,2 millones por temporada.
¿QUÉ PASA AHORA?
El informe médico adicional solo confirma la aptitud deportiva, no las evaluaciones del Inter; por ello, el club debe esperar la resolución del CONI, que definirá el traspaso.
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