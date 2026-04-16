Vincent Kompany repitió el once de Madrid. A los 35 segundos, un pase erróneo de Manuel Neuer permitió el 0-1 de Arda Güler. En el 6’, Aleksandar Pavlovic empató, y en el 29’ Güler, de falta, devolvió la ventaja al Real Madrid.

Harry Kane igualó de nuevo para el Bayern antes del descanso (38'), y Kylian Mbappé devolvió la ventaja al Madrid (42'). Tras el descanso llegó la calma, hasta que, en el 86, Camavinga fue expulsado. En el 89, Díaz empató, y en el 90+1 Olise marcó el 4-3 definitivo.

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