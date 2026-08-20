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cm grafica morata como 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

El Como trabaja en la salida de Morata: sí a la cesión, dos opciones en Italia y dos en el extranjero

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El delantero ex del Milan y la Juventus sigue en la rampa de salida y el Como también ha abierto la puerta a una cesión para liberar una plaza

La plantilla del Como, hoy más que nunca, debe considerarse extra large. Demasiado, incluso por las ya conocidas cuestiones relativas a las listas para la Serie A y la Champions League, de las que a día de hoy muchos de los jugadores con contrato corren el riesgo de quedar excluidos.


Y entre los posibles descartes de Cesc Fàbregastambién está Álvaro Morata. El delantero español no ha logrado hacerse con un papel importante durante la pasada temporada y tiene uno de los salarios más altos. El entrenador español está presionando por el fichaje de Kean, que cerraría cualquier espacio, pero ¿dónde puede acabar el exdelantero de Milan y Juventus entre tantos destinos posibles?


  • EL PROBLEMA DEL SALARIO

    Morata, en el Como, ha mantenido de hecho el salario que ya percibía en su etapa en el Milan. El jugador nacido en 1992 es el futbolista mejor pagado de toda la plantilla, con 8,33 millones de euros brutos de sueldo anual y un contrato largo que expira el 30 de junio de 2029.

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  • Sí a la cesión con el sueldo pagado en parte

    Desde el inicio del mercado, el Como le confirmó a Morata su posible salida, pero hasta ahora ningún club ha dado realmente un paso al frente por él. El problema, además de una salida a título definitivo que requeriría un pago a favor del Como de al menos 10 millones de euros para este verano, está sobre todo ligado a su elevado salario.

    Por este motivo, el club lariano ha dado luz verde no solo a una cesión simple, sino también y sobre todo al pago de una parte del sueldo de Morata en favor del club que lo fiche.

  • Dos clubes en Italia y dos en el extranjero

    El único club que se ha informado hasta ahora sobre el estado de Morata ha sido el Deportivo de La Coruña y los españoles, al igual que una opción de la MLS, siguen sobre la mesa. En Italia ha sido ofrecido a la Lazio, que atraviesa grandes dificultades en la búsqueda de un delantero para Gattuso tras el fracaso también de la operación Dieng.

    Pero la vía que podría ser viable, sobre todo en caso de pasar de ronda en la Conference League, es la del Atalanta. En Bérgamo buscan un delantero alternativo a Scamacca que desplace definitivamente a Raspadori, y Bérgamo sería una plaza que, geográficamente, resultaría cómoda para el español y para su familia.

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