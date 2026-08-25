El Como va muy en serio a por Moise Kean. El club lariano ha presentado a la Fiorentina una nueva propuesta por el delantero de Italia, elevando aún más el listón respecto a la primera oferta. Según ha informado Gianluca Di Marzio, el paquete global se acerca a los 40 millones de euros y contempla una estructura articulada entre una parte fija, bonus y un porcentaje sobre una futura reventa del jugador.
Calciomercato
Traducido por
El Como sube la oferta a la Fiorentina por Kean y fija una fecha límite: 40 millones y esperará 48 horas una respuesta
La propuesta, sin embargo, todavía no ha bastado para obtener el visto bueno de la Fiorentina. El club viola está valorando con atención la posibilidad de dejar salir a Kean y, antes de dar el visto bueno definitivo, quiere encontrar un sustituto a la altura. Una búsqueda que, por el momento, está resultando de todo menos sencilla.
Mientras tanto, el Como sigue a la espera. El club ya ha dado su paso y ahora espera una respuesta desde Florencia: el deseo de la directiva del Como es tener una respuesta definitiva de la Fiorentina en las próximas 48 horas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias