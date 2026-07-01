El interés del Inter por Oumar Solet es público desde hace meses, pero las negociaciones con el Udinese se han estancado en las últimas semanas. El club nerazzurro lo veía como reemplazo de Francesco Acerbi, pero la diferencia económica entre ambos clubes es amplia y podría abrir la puerta a otros interesados, como el Como, que tras fichar a Nico Paz busca nuevos refuerzos para la próxima temporada.
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El Como se interesa por Solet para el Inter: las negociaciones con el Udinese están estancadas y los nerazzurri dudan sobre su estado físico
LA DISTANCIA
Tras una temporada sólida de 38 partidos y 3 goles, el Inter ofreció a Oumar Solet, entre fijo y bonificaciones, unos 20 millones de euros, aprovechando que su contrato con el Udinese vence en un año.Parecía una oportunidad a bajo coste, pero el Udinese, consciente del interés de otros clubes, pide al menos 30 millones. Las posturas son firmes y, en los últimos días, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, ha mostrado escepticismo sobre la operación.
LAS DUDAS SOBRE LA RODILLA
Según Il Messaggero Veneto, el Interduda sobre la condición física de Solet. El cuerpo médico del campeón de Italia teme que un problema crónico de cartílago en la rodilla afecte su rendimiento en alta intensidad, pese a que en el último año y medio ha jugado 57 partidos y 4869 minutos.
ENTRA EN ESCENA EL COMO
La operación se ha estancado, así que otros clubes han mostrado interés en el defensa central del Udinese, entre ellos el Como. Según Il Messaggero Veneto, el club lombardo ya contactó de forma discreta para conocer el precio de Solet y su disposición, ofreciendo un proyecto atractivo y la participación en la próxima Liga de Campeones. Junto a Trevor Chalobah, del Chelsea —otro objetivo que también interesa al Inter, aunque su fichaje se complica por su valor de mercado de 40 millones de euros—, Solet se convierte en un nombre a tener en cuenta en la agenda del equipo entrenado por Fábregas.