El Como quiere convencer al Real Madrid de que deje al joven talento argentino a orillas del lago una temporada más, pero también desea renegociar las cifras de la valoración y de la futura cláusula de recompra del contrato. Por su parte, los «merengues» son conscientes de que tienen entre manos una mina de oro y lo valoran como tal. El jueves se reunirán los propietarios indonesios del club y la dirigencia madridista para definir la estrategia sobre Nico Paz.