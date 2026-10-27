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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Como, impulsado por un Nico Paz espectacular, remonta y gana en casa del Torino

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Torino-Como 1-3: marcaron Adams, Ramón, Nico Paz y Baturina

El Como gana 3-1 al Torino tras remontar en el partido disputado esta noche a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino, correspondiente a la novena jornada de la Serie A. En la clasificación, el Torino de Ignazio Abate se quedacon 13 puntos, en octava posición, mientras que el equipo de Cesc Fabregas alcanza los 20 puntos.


El Como empieza bien y ve anulado por un fuera de juego milimétrico un gol de Douvikas, además de protestar por una acción sospechosa dentro del área de Braganca sobre Da Cunha. Después, el Torino se adelanta con un gol de Adams y parece justificar su ventaja con un buen final de la primera parte, en el que juega con agresividad y sin correr grandes riesgos. En la segunda parte, el Como tiene una posesión del balón constante y cada vez mayor, se producen tres remates al larguero (uno de los locales y dos de los visitantes) y, entre el minuto 84 y el 92, llega la remontada del equipo de Fabregas. Nico Paz es el gran protagonista: primero da la asistencia a Ramon y luego marca un precioso gol de cabeza. Baturina sentencia ya en pleno tiempo añadido.


TORINO-COMO 1-3

GOLEADORES: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    92' - Baturina aprovecha un error de Vlasic y coloca el balón en la red con la derecha para marcar el tercer gol del equipo de Fabregas

    87' - Gran gol de cabeza de Nico Paz tras un centro de Couto para adelantar al Como

    83' - Buena contra de los visitantes que Paz culmina con un zurdazo que se marcha fuera rozando el poste

    81' - Centro tenso de Nico Paz y cabezazo de Ramon para marcar el gol del empate

    77' - Un centro-chut de Baturina desde la izquierda golpea el larguero

    74' - Contraataque del Torino y zurdazo cruzado de Gineitis que Sanchez desvía a córner con el pie

    71' - Disparo lejano y sin peligro de Nico Paz que se marcha alto

    68' - Perri evita el gol en propia puerta tras un toque de Comuzzo en un centro de Couto

    67' - Lo intenta Vlasic con un zurdazo que se marcha alto

    61' - En el córner posterior, Simeone remata de cabeza al larguero y Sanchez manotea el balón

    60' - Tras una buena jugada entre Simeone, Adams y Vlasic, Belghali remata, pero Sanchez detiene su disparo

    57' - Belghali se deshace bien de su marcador en carrera, pero luego remata mal

    54' - Tras una pared con Paz, Caqueret golpea el larguero con la derecha

    45' - Un flojo cabezazo de Caqueret acaba mansamente en los brazos del portero del Torino

    42' - Un buen zurdazo de Da Cunha desde fuera del área se marcha por muy poco a la izquierda de Perri

    32' - Un cabezazo de Ramon desde cerca obliga a Perri a intervenir

    26' - Douvikas roza el empate con un remate de derecha desde cerca

    24' - Adams marca de volea con la izquierda a pase de Fitz-Jim, que hace una bicicleta y asiste a su compañero con el exterior

    20' - Sanchez desvía a córner un buen disparo de Vlasic

    17' - Posible falta de Braganca sobre Da Cunha en el área del Torino. Da Cunha cae, pero tanto el árbitro como el VAR dejan seguir el juego entre protestas

    10' - Gran jugada de Belghali sorteando rivales y disparo de derecha que detiene Sanchez

    5' - Gol anulado a Douvikas por un fuera de juego milimétrico

  • ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

    TORINO-COMO 1-3

    GOLEADORES: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)


    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (89' Oristanio), Fitz-Jim (55' Gineitis), Braganca (89' Ilkhan), Cacciamani (55' Patterson); Vlasic; Adams, Simeone (75' Kulenovic). Entr.: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (71' Kaiki); Perrone (58' Addai, 79' Ricci), Milla (79' Smolcic); Da Cunha, Paz, Caqueret (58' Baturina); Douvikas. Entr.: Fabregas


    ÁRBITRO: Collu

    AMONESTADOS: Belghali (T)

    EXPULSADOS: -

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