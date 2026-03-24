¿El Como en la Champions? El «problema» de las plantillas, el estadio y la obligación de la UEFA de cumplir con el juego limpio financiero

El salto del Como sin duda viene de lejos, pero en los últimos dos años se ha acelerado de forma evidente. Desde que la familia Hartono, de Indonesia, se hizo con la propiedad del club a orillas del lago, este ha invertido con determinación para construir una plantilla competitiva y completar un proceso de crecimiento inmediato, pero no fortuito.





Se partió de Fábregas y en torno a él se construyó un proyecto joven que, probablemente, ha alcanzado estos resultados antes de lo previsto, lo que hoy sitúa al club en una situación difícil de desenredar.





De hecho, si se tienen en cuenta solo las dos últimas temporadas, el club ha sido el que más ha invertido en la Serie A, superando el umbral de los 150 millones de euros en fichajes de los numerosos talentos que han llegado al equipo biancoblu. Cifras que, sin embargo, provienen en gran medida del bolsillo personal de la familia y que, al menos por ahora, no están respaldadas por unos ingresos comerciales equivalentes ni por un crecimiento de la facturación.



