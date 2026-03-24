¿El Como en la Champions? El «problema» de las plantillas, el estadio y la obligación de la UEFA de cumplir con el juego limpio financiero

El sueño de la Liga de Campeones del Como se está convirtiendo en algo cada vez más real. Los últimos resultados del equipo dirigido por Cesc Fàbregas sitúan a los larianos entre los principales candidatos a un puesto entre los cuatro primeros de la Serie A, un escenario impensable hasta hace unos meses.
Pero, ¿qué pasaría realmente en caso de clasificarse? Porque, además del aspecto deportivo y de los ingresos garantizados por la competición, surgen tres temas clave: las listas de la UEFA, el estadio y el juego limpio financiero. Y es aquí donde no empiezan tanto los primeros problemas, sino más bien situaciones que hay que resolver.