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El Como avanza para fichar al defensa del Chelsea, mientras el Inter, campeón de la Serie A, evalúa unirse a la puja
El Como presenta una oferta oficial por Chalobah
Según Fabrizio Romano, el Como ha presentado una oferta oficial por el defensa. El equipo de la Serie A, dirigido por Cesc Fábregas, busca reforzar su plantilla tras clasificarse sorpresivamente para la próxima Liga de Campeones. Chalobah, formado en el Chelsea desde los ocho años, es uno de sus objetivos para liderar esa aventura continental.
La cifra no se ha hecho pública, pero el Chelsea valora ofertas por este canterano de Cobham. Aunque fue titular en 47 partidos la temporada pasada y marcó tres goles en la Premier, el club quiere venderlo para financiar nuevos fichajes defensivos. Su contrato vence en 2028, lo que fortalece la posición negociadora de los Blues.
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El Inter de Milán sigue de cerca la situación.
El Como no es el único equipo italiano interesado: el campeón de la Serie A, el Inter, también quiere fichar al defensa. Los nerazzurri buscan jugadores con experiencia europea y la trayectoria de Chalobah en la Premier, sumada a su versatilidad, lo hace atractivo para el equipo de Cristian Chivu. Si se desata una guerra de ofertas, el Chelsea podría obtener una suma importante por este canterano.
Para Chalobah, la posibilidad de jugar la Liga de Campeones resulta muy atractiva, ya que el Chelsea no disputará competiciones europeas tras terminar décimo.
La fe de Tuchel y el paisaje de Inglaterra
A pesar de su incierto futuro clubístico, Chalobah sigue siendo muy valorado por el seleccionador inglés, Thomas Tuchel. El exentrenador del Chelsea lo convocó de urgencia para el Mundial tras la lesión de Tino Livramento, prefiriéndolo al veterano del Manchester United, Harry Maguire. Esta decisión muestra que el defensa de 26 años aún tiene mucho que aportar al máximo nivel.
Poco probable que juegue, pues no ha participado en los dos primeros partidos —victoria 4-2 ante Croacia y empate 0-0 contra Ghana— y solo suma una internacionalidad. Aun así, su convocatoria confirma la alta consideración de Tuchel, que volvió a dejar fuera a Maguire.
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Continúa la reestructuración del mercado de fichajes del Chelsea
La disposición a dejar marchar a Chalobah forma parte de una reorganización defensiva más amplia ordenada por el nuevo entrenador, Xabi Alonso. El Chelsea busca ya sustitutos: Maxence Lacroix (Crystal Palace) y Jacobo Ramón (Como) están en la lista. Además, ha cerrado un acuerdo de 51 millones de libras por Marco Palestra, del Atalanta, para reforzar una zaga que sufrió toda la temporada pasada.
Además, buscan un lateral izquierdo tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid; el favorito es Gabriel Gudmundsson, del Leeds United. Con Chalobah a punto de marcharse, la puerta giratoria de Stamford Bridge no se detiene este verano.