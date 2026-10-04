El Como ha preparado un nuevo contrato hasta 2031 para alejar a Diao de varios grandes clubes europeos tras su fulgurante inicio de temporada. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva actuó después de que el extremo marcara dos goles en la liga y viera puerta en la histórica victoria del Como por 4-1 sobre el RB Leipzig en su debut en la Champions League.

Después de salir desde el banquillo para impulsar la remontada ante el Udinese en el estreno de la Serie A, el jugador de 21 años se ha consolidado como el amo indiscutible de la banda derecha.