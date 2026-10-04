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Adhe Makayasa
Traducido por

El Como actúa rápido para atar a su atacante clave, Cesc Fàbregas, en medio de un fuerte interés de traspaso

A. Diao
Cesc Fàbregas
Como
Serie A

El Como se está moviendo con rapidez para atar al dinámico extremo Assane Diao con un contrato de larga duración en medio del creciente interés de varios pesos pesados europeos. El jugador de 21 años se ha consolidado rápidamente como una figura indispensable a las órdenes de Cesc Fàbregas, al combinar una explosiva calidad ofensiva con una disciplina defensiva vital para ganarse una propuesta de renovación hasta 2031.

  • Asegurando el futuro de la estrella revelación

    El Como ha preparado un nuevo contrato hasta 2031 para alejar a Diao de varios grandes clubes europeos tras su fulgurante inicio de temporada. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva actuó después de que el extremo marcara dos goles en la liga y viera puerta en la histórica victoria del Como por 4-1 sobre el RB Leipzig en su debut en la Champions League.

    Después de salir desde el banquillo para impulsar la remontada ante el Udinese en el estreno de la Serie A, el jugador de 21 años se ha consolidado como el amo indiscutible de la banda derecha.

  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La evolución táctica bajo Cesc Fàbregas

    Fàbregas elogió la maduración táctica del joven después de que marcara dos goles en una contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Genoa a comienzos de septiembre. Destacando la predisposición de su pupilo para ayudar en tareas defensivas, el técnico afirmó: "Diao jugó su partido más completo desde que está en el Como. Tenemos que educar a estos chicos; tienen veinte años, y es normal que jueguen un partido de 8 y otro de 5. Hoy me gustó mucho cómo trabajó en defensa: si mejora ahí, puede convertirse en un jugador top."

  • Superando la desilusión por una lesión sufrida al principio de su carrera

    La operación prevista llega después de que Diao superara una fractura en un hueso del pie derecho en abril de 2025 y una dolorosa recaída en verano. Ahora está totalmente recuperado y lidera la clasificación de regates de la Serie A con 16 regates completados con éxito en cinco partidos. Junto a Nico Paz y Baturina, este joven trío ofensivo ha convertido al Como en uno de los equipos más peligrosos en ataque de la liga.

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  • Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Mantener el impulso ante pruebas de máxima exigencia

    La principal tarea de Diao ahora es mantenerse en forma y evitar lesiones en medio de una apretada racha de partidos de la Serie A y de competiciones europeas. Su confianza está por las nubes después de haber sido titular en dos partidos seguidos con Senegal durante el parón internacional. Si sigue trabajando duro en ambas áreas del campo, puede ayudar al equipo de Fabregas a pelear por otro puesto entre los cuatro primeros esta temporada.

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