Nicolo Campo
Traducido por
El Como 1907 muestra una clase increíble al ofrecer a Roberta Picchi un nuevo contrato tras su diagnóstico de cáncer de mama
Picchi recibe una ampliación de contrato
El Como 1907 ha confirmado que a la delantera Picchi le han diagnosticado cáncer de mama tras someterse a exhaustivas pruebas médicas. En una notable muestra de apoyo, el club actuó con rapidez para ampliar el contrato de la atacante de 34 años hasta el final de la temporada 2027-28. Esta decisión garantiza que la futbolista italiana pueda centrarse por completo en su tratamiento y recuperación sin ninguna incertidumbre sobre su futuro deportivo.
El club confirma su apoyo inquebrantable
La directiva del club reafirmó que su equipo médico interno trabajará directamente con especialistas externos en oncología para supervisar el próximo tratamiento de la jugadora. Confirmando la noticia mediante un comunicado oficial del club, el conjunto italiano anunció: "Como 1907 puede confirmar que a Roberta Picchi le han diagnosticado cáncer de mama tras una serie de pruebas médicas.
"Roberta comenzará ahora su tratamiento, con el apoyo en todo momento del equipo médico del club, que trabajará estrechamente con los especialistas responsables de su atención. Todos en Como 1907 están al lado de Roberta y le darán a ella y a su familia todo el apoyo que necesiten durante los próximos meses".
El compromiso garantiza la tranquilidad mental
La renovación del contrato subraya el profundo compromiso institucional del conjunto lario de respaldar a su jugadora durante el desafío más difícil de su vida fuera de los terrenos de juego. El club concluyó su comunicado confirmando el acuerdo a largo plazo y pidiendo privacidad para la delantera: "Como parte de ese compromiso continuo, el Club también ha renovado el contrato de Roberta hasta el final de la temporada 2027-28. En este momento, pedimos que se respete la privacidad de Roberta mientras se centra en su tratamiento y recuperación".
- Getty Images Sport
La próxima campaña pone a prueba la determinación
Sobre el césped, el equipo de Selena Mazzantini deberá adaptarse a jugar sin su veterana delantera cuando viaje para enfrentarse al Brescia en la Coppa Italia Femenina el 20 de septiembre. Otra dura prueba llegará una semana después, cuando el equipo abra su campaña 2026-27 en la Serie A Femenina con un destacado duelo en casa contra el AC Milan en el Centro Sportivo SNEF Lambrone. La plantilla intentará aprovechar la unidad del grupo para empezar con fuerza, al tiempo que dedicará sus primeros esfuerzos de la temporada a la recuperación de Picchi.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias