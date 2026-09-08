La directiva del club reafirmó que su equipo médico interno trabajará directamente con especialistas externos en oncología para supervisar el próximo tratamiento de la jugadora. Confirmando la noticia mediante un comunicado oficial del club, el conjunto italiano anunció: "Como 1907 puede confirmar que a Roberta Picchi le han diagnosticado cáncer de mama tras una serie de pruebas médicas.

"Roberta comenzará ahora su tratamiento, con el apoyo en todo momento del equipo médico del club, que trabajará estrechamente con los especialistas responsables de su atención. Todos en Como 1907 están al lado de Roberta y le darán a ella y a su familia todo el apoyo que necesiten durante los próximos meses".