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Yosua Arya
Traducido por

El comisionado de la MLS, Don Garber, insta a Harry Kane a seguir a Lionel Messi a Estados Unidos como objetivo de fichaje «soñado»

Fichajes
H. Kane
Major League Soccer
Bayern Múnich
Bundesliga

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), ha dado la bienvenida a la posibilidad de que Harry Kane se marche a Estados Unidos. Después de que el delantero del Bayern de Múnich admitiera que consideraría un traspaso al fútbol estadounidense, Garber cree que lograr el fichaje del capitán de Inglaterra cumpliría un sueño a largo plazo para la competición.

  • El jefe de la MLS da la bienvenida al interés por Kane

    Garber ha expresado su deseo de ver a Kane cruzar el Atlántico. El delantero de 33 años del Bayern reveló recientemente su interés en mudarse a Norteamérica, lo que inicialmente abrió el debate sobre una posible carrera como kicker de la NFL.

    Kane sigue en un estado de forma espectacular tanto con su club como con su selección, y recientemente celebró su partido número 125 con Inglaterra con su 91.º gol internacional ante Chequia. Sin embargo, Garber espera que el prolífico delantero pase por la MLS antes de dar el salto al fútbol americano.

    Convencer al capitán de Inglaterra para que vaya a Estados Unidos supondría otro enorme golpe de efecto para la competición. Garber considera que el interés genuino de Kane demuestra que su estrategia a largo plazo para construir una liga respetada a nivel mundial por fin está dando sus frutos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cumpliendo un sueño futbolístico de toda la vida

    Garber cree que atraer a superestrellas mundiales como Kane es exactamente lo que imaginaron los fundadores de la liga. Destacó cómo la llegada de Messi al Inter Miami demostró que la MLS puede competir con éxito con los gigantes tradicionales de Europa y con las lucrativas ofertas de Arabia Saudí.

    «Me encantaría que lo hiciera», afirmó Garber, en declaraciones recogidas por ESPN. «Creo que, para mí, es la culminación del sueño que teníamos de construir una liga de fútbol de verdad que impulsara a una nación futbolística. Suena coloquial, pero en realidad lo tenemos por escrito.

    «Queríamos crear algo que hiciera que los Harry Kane de este mundo dijeran: “Me gustaría jugar en la MLS”. Y creo que Messi lo demostró. Fue un proceso competitivo, trabajando para asegurarnos de que teníamos una dinámica que fuera mejor que volver al Barça, una dinámica que hiciera que no quisiera jugar en Arabia Saudí.

  • El efecto Beckham y Messi

    Garber, que se prepara para dejar su cargo de comisionado para convertirse en presidente a finales de año, sigue eternamente agradecido a David Beckham. El excentrocampista del Manchester United transformó el panorama del fútbol estadounidense cuando fichó por LA Galaxy.

    La revolucionaria llegada de Beckham aportó una credibilidad vital y allanó el camino para que otras estrellas de primer nivel, como Thierry Henry, siguieran sus pasos. Ese impulso se aceleró aún más cuando Beckham ayudó a fundar Inter Miami y consiguió el fichaje de Messi en 2023.

    «David puso a esta liga en el camino de la credibilidad y el respeto. En el mejor momento de su carrera, vino a LA», explicó Garber. «Llegó a la Major League Soccer y le mostró al mundo que esta liga puede ser competitiva, que podía ser respetada, que podía ser divertida, que podía tener grandes jugadores.

    «Atrajo a Henry y a muchos, muchos otros jugadores justo después de eso, así que sin David probablemente no habría Major League Soccer. Dicho esto, la Major League Soccer no sería el fenómeno global que es ni estaría en el corazón y en la mente de casi todo el mundo sin Leo Messi».

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  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Llevando la MLS al siguiente nivel

    Desde que asumió el cargo en 1999, Garber ha supervisado la transformación de Estados Unidos en el mayor mercado comercial del mundo para el fútbol. El objetivo ahora es trasladar ese éxito fuera del campo a un dominio constante sobre el césped frente a los mejores clubes de Europa y Sudamérica.

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