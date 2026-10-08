Garber ha expresado su deseo de ver a Kane cruzar el Atlántico. El delantero de 33 años del Bayern reveló recientemente su interés en mudarse a Norteamérica, lo que inicialmente abrió el debate sobre una posible carrera como kicker de la NFL.

Kane sigue en un estado de forma espectacular tanto con su club como con su selección, y recientemente celebró su partido número 125 con Inglaterra con su 91.º gol internacional ante Chequia. Sin embargo, Garber espera que el prolífico delantero pase por la MLS antes de dar el salto al fútbol americano.

Convencer al capitán de Inglaterra para que vaya a Estados Unidos supondría otro enorme golpe de efecto para la competición. Garber considera que el interés genuino de Kane demuestra que su estrategia a largo plazo para construir una liga respetada a nivel mundial por fin está dando sus frutos.