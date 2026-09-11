Patrick Dorgu disfrutó de un memorable debut en la Liga de Campeones de la UEFA, ya que el Manchester United arrolló al Sabah, equipo azerbaiyano, por 4-0 en Old Trafford. Actuando como lateral izquierdo en lugar de Luke Shaw, que descansó, el joven defensa ofreció una actuación notable en ambas áreas del campo.

Dorgu causó un impacto inmediato al asistir a Matheus Cunha en el primer gol con un preciso centro al primer palo.

Los posteriores tantos de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez completaron una victoria plácida del Manchester United.