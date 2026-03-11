«¡Él cometió los errores, no el entrenador!» - Antonin Kinsky criticado por su reacción ante la sustitución temprana en la derrota del Tottenham ante el Atlético de Madrid

En declaraciones a CBS Sports, el exdelantero del Watford Deeney afirmó: «Todos hemos sido sustituidos cuando un jugador ha sido expulsado. Te sientas junto a tu equipo y lo superáis juntos. Él está pasando por un mal momento, te arrastra... Por cierto, él cometió los errores, no el entrenador, ni nadie más. El entrenador hace el cambio y tú tienes que sentarte con tu equipo».

Cuando se le preguntó si Kinsky había hecho bien en ocultar sus emociones ante las cámaras, Deeney insistió: «No, porque estamos en una situación en la que, como equipo y como grupo, estamos en trinchera. No hay tiempo para compadecerse de uno mismo, no hay tiempo para ir a ordenar tus pensamientos, estamos todos juntos en esto».