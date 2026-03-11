AFP
«¡Él cometió los errores, no el entrenador!» - Antonin Kinsky criticado por su reacción ante la sustitución temprana en la derrota del Tottenham ante el Atlético de Madrid
La pesadilla de Kinsky en la capital
El internacional checo, que llegó al Tottenham procedente del Slavia de Praga en enero de 2025, vivió un debut europeo que pasará a los anales de la historia por motivos negativos. Los Spurs encajaron tres goles en menos de 15 minutos, lo que supone el mayor número de goles encajados por un equipo en los primeros minutos de un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones. Los errores de Kinsky, entre ellos un pase fallido y un despeje deficiente, obligaron al entrenador interino Igor Tudor a recurrir a Guglielmo Vicario en los primeros 20 minutos. Se le veía visiblemente angustiado mientras abandonaba el campo, lo que desató un debate sobre las habilidades de Tudor para gestionar al equipo. Sin embargo, el exdelantero de la Premier League Deeney ha liderado la defensa del cuerpo técnico, insistiendo en que la culpa es exclusivamente del hombre que está bajo los palos.
Deeney no se anda con rodeos.
En declaraciones a CBS Sports, el exdelantero del Watford Deeney afirmó: «Todos hemos sido sustituidos cuando un jugador ha sido expulsado. Te sientas junto a tu equipo y lo superáis juntos. Él está pasando por un mal momento, te arrastra... Por cierto, él cometió los errores, no el entrenador, ni nadie más. El entrenador hace el cambio y tú tienes que sentarte con tu equipo».
Cuando se le preguntó si Kinsky había hecho bien en ocultar sus emociones ante las cámaras, Deeney insistió: «No, porque estamos en una situación en la que, como equipo y como grupo, estamos en trinchera. No hay tiempo para compadecerse de uno mismo, no hay tiempo para ir a ordenar tus pensamientos, estamos todos juntos en esto».
«Destruyó su carrera».
Varios ex porteros salieron en defensa de Kinsky y cuestionaron la gestión de Tudor. Joe Hart fue especialmente crítico, criticando al entrenador interino de los Spurs después de que este pareciera ignorar al portero checo al salir del campo. El exguardameta de Inglaterra dijo: «Pasa junto a Tudor y Tudor ni siquiera le saluda. Si eso es gestión de personal, estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha pasado nada». El sentimiento fue compartido por la leyenda del Manchester United Peter Schmeichel, quien afirmó que Tudor había «destruido por completo su carrera».
La crisis de los Spurs se agrava ante la visita a Anfield
Para empeorar las cosas para los Spurs, el partido de ida de los octavos de final contra el Atlético se saldó con una doble lesión, ya que tanto Cristian Romero como Joao Palhinha son duda para el partido de la Premier League de este fin de semana contra el Liverpool, después de que ambos se vieran involucrados en una fea colisión. La posible pérdida de los líderes defensivos de Tudor llega en el peor momento posible, ya que el club se prepara para viajar a Anfield sin el sancionado Micky van de Ven.
«Es increíble», comentó Tudor, incrédulo ante la mala suerte de su equipo. «Terminamos el partido y vemos que dos jugadores [se retiran] y está Micky [Van de Ven], que está fuera por una tarjeta roja [para el partido contra el Liverpool]. Parece que todo está en nuestra contra. Es increíble».
