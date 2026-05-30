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«El club más grande del planeta»: Anthony Gordon muestra su ilusión por jugar con Lamine Yamal tras su fichaje de 80 millones de euros por el Barcelona
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El Barça ficha a un extremo goleador
El Barcelona ha fichado a Gordon procedente del Newcastle por 80 millones de euros, incluidos bonus. El internacional inglés de 25 años, que acabó la temporada como máximo goleador de su exequipo con 17 tantos, ha firmado hasta 2031. Fue presentado ante los medios el viernes por la noche, tras cerrar el traspaso antes de sus compromisos con la selección.
La mejor opción para Gordon
Al reflexionar sobre el fichaje de sus sueños durante su presentación oficial, Gordon declaró: «En cuanto supe que el Barça era una opción seria, nunca tuve ninguna duda. Siempre quise jugar en el Barça. Es el club más grande del planeta, el sueño de mi infancia. Estoy preparado para asumir la responsabilidad y los retos que implica esta camiseta.
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El entusiasmo por las estrellas catalanas
El extremo mostró ilusión por su llegada y, dirigiéndose a sus nuevos compañeros, añadió: «Jugar con Lamine [Yamal] y el resto del plantel me emociona mucho. Cuantos más jugadores de calidad te rodeen, mejor serás. Estos futbolistas están en la élite por algo: son los mejores del mundo. Tienen muchísima calidad; cuando nosotros, el Newcastle, jugamos contra ellos en St James' Park, no pudimos tocar el balón».
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El interés del Bayern ha sido frustrado con éxito
Esta rápida resolución frustra los planes del Bayern de Múnich, que quería incorporarlo a una línea de ataque en la que ya figuran Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. Con su futuro en el club asegurado, el delantero centra ahora toda su atención en la próxima campaña de Inglaterra de cara al Mundial de 2026.