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El Clásico, una prueba dolorosa: Flick pone a una estrella del Barcelona ante un auténtico reto

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Gavi
H. Flick
España
Alemania

Preguntas difíciles que aún no se han resuelto.

Hay situaciones en el mundo del fútbol difíciles de entender, y la situación de Gavi empieza a ser una de ellas. El centrocampista del Barcelona ha pasado de ser un jugador clave a tener un papel casi simbólico. Es cierto que las lesiones explican parte de su ausencia, pero ya no bastan para justificar esta situación, que ahora resulta preocupante tras su recuperación física.

Se suponía que este iba a ser el año de su regreso decisivo. Después de una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante meses y de una recaída que retrasó su vuelta, Gavi tenía por delante una temporada completa para recuperar su nivel habitual, la regularidad en su rendimiento y su papel de líder.

Hoy, ya recuperado físicamente y listo para competir, sus minutos de juego son mucho menores de lo que cabría esperar de un jugador con su talento. Apenas ha disputado 191 minutos esta temporada en todas las competiciones, una cifra que refleja con claridad hasta qué punto ha disminuido su importancia en los planes del equipo.

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  • El Clásico, una prueba dolorosa: ¡una presencia casi inexistente!

    En un informe del diario Marca, publicado el miércoles bajo el título "El enigma de Gavi", se afirmó que lo que más llama la atención es el marcado contraste entre las dos versiones de Gavi: la de antes de sus lesiones y la de después.

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    Y añadió: "Ese jugador dinámico, con presión ofensiva, capaz de motivar a sus compañeros y de luchar cada balón como si fuera el último, era mucho más que un simple suplente. Su personalidad y su capacidad para elevar el ritmo del equipo lo convirtieron en un jugador importante tanto para el Barcelona como para la selección española. Ahora, sin embargo, parece haber quedado relegado a un papel secundario del que lucha por salir".

    Y explicó: "El Clásico fue un ejemplo claro. En un partido del más alto nivel, y con todo lo que representa un enfrentamiento ante el Real Madrid, Gavi no jugó ni un solo minuto. Esta decisión refleja con claridad su situación actual y plantea un interrogante sobre su verdadero lugar en el equipo en este momento. Es fácil rehabilitar progresivamente a un jugador tras una lesión grave como esta, pero es muy difícil que su presencia, una vez recuperado, siga siendo casi inexistente.

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  • La pregunta más importante espera respuesta: el verdadero desafío

    Además, las previsiones no son alentadoras. La competencia por el puesto en el centro del campo es feroz y la oportunidad de Gavi se reduce constantemente. Parece que Pedri y Rodri son los principales candidatos a ocupar la posición de pivote, mientras que el regreso de Frenkie de Jong añade más competencia y opciones para el entrenador.

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    Marca aseguró: "Gavi tendrá que luchar por conseguir minutos de juego, algo que parece difícil de alcanzar en las circunstancias actuales. El tiempo pasa y él necesita suficientes minutos para recuperar su ritmo, su confianza en sí mismo y el estatus del que disfrutaba anteriormente".

    Y añadió: "La pregunta más importante ya no es si Gavi recuperará su nivel anterior, sino si tendrá las oportunidades necesarias para demostrarlo. Recuperar su estado físico fue el primer paso; recuperar su lugar en el Barcelona podría convertirse en el verdadero reto".

    Y concluyó: "Gavi podría tener algunos minutos ante el Alavés debido a la rotación de jugadores, pero la pregunta es si seguirá teniéndolos ante el Aston Villa y el Atlético de Madrid".

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