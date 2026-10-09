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FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
GOAL
Traducido por

El clásico de la verdad: ¡Al-Ittihad, en la misión de arrancarle las máscaras al Al-Hilal!

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

Lucha encarnizada

No todos los partidos de altos vuelos son una simple lucha por tres puntos; algunos enfrentamientos revelan la verdadera cara de los equipos y ponen a entrenadores y estrellas ante una prueba difícil. Eso es precisamente lo que le espera al Al Hilal en el clásico ante el Al Ittihad, donde la ocasión parece propicia para que las tropas de Jens Fischer destapen los puntos débiles del Zaeem, que hasta ahora no ha ofrecido el rendimiento convincente que se esperaba bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi.

El Al Ittihad despliega un fútbol colectivo destacado, gracias a la capacidad de Fischer para alternar el estilo de juego entre el 4-4-2, el 4-2-3-1 y el 4-2-2-2, sin que el equipo pierda su equilibrio.

El Amid defiende como un bloque único y ataca con intensidad, con una clara variedad entre las transiciones rápidas, el aprovechamiento de los espacios y el ataque por las bandas, lo que lo convierte en un rival difícil para cualquier equipo.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Posee Fiesing lo que le falta a Inzaghi?

    En cambio, las ideas de Inzaghi parecen limitadas cuando se enfrenta a un rival que domina el posicionamiento defensivo y el cierre de espacios, ya que el técnico italiano depende mucho de las transiciones ofensivas, pero cuando el Al-Hilal no encuentra los espacios que necesita, se evidencian sus dificultades para generar ocasiones e imponer su estilo, incluso contando con un grupo de las figuras más destacadas de la liga.

    Y los interrogantes no se detienen en la faceta ofensiva, sino que se extienden a algunas decisiones individuales, encabezadas por Kalidou Koulibaly, cuyo nivel defensivo ha generado críticas en el último periodo.

    Seguir dependiendo de jugadores que no ofrecen el rendimiento esperado podría costarle caro al Al-Hilal ante un rival que sabe aprovechar los errores, sobre todo si Inzaghi no logra corregir el problema defensivo antes del clásico.

  • El Al-Ittihad es capaz de destapar lo oculto

    Lo que hace que el enfrentamiento sea aún más peligroso para el Al Hilal es que el Al Ittihad no necesita dominar la posesión durante todo el partido para marcar la diferencia, ya que puede mantener su solidez y golpear a su rival cuando pierda el balón o cuando sus líneas se lancen hacia adelante.

    Además, la variedad de opciones de Vicente colocará a Inzaghi ante una verdadera prueba a la hora de lidiar con los cambios del encuentro, en lugar de depender de un único escenario ofensivo.

    En contrapartida, Inzaghi necesita demostrar que el Al Hilal posee una identidad colectiva clara, y no es simplemente un grupo de estrellas que espera el brillo individual para resolver los partidos; la victoria podría darle la oportunidad de recuperar la confianza, pero el rendimiento seguirá siendo el criterio más importante para juzgar la evolución del equipo y su capacidad de competir.

    Por ello, el clásico ante el Al Ittihad puede ser un enfrentamiento revelador del proyecto de Inzaghi, pues si el Al Hilal logra desmontar el bloque del Al Ittihad y corregir sus errores, dará una respuesta importante a las críticas que lo persiguen.

    En cambio, si vuelve a fracasar ante el organizado sistema de Vicente, el partido podría convertirse en una nueva prueba de que los grandes nombres del Al Hilal no bastan por sí solos para ocultar sus deficiencias tácticas. En el clásico de la verdad, el sistema será el factor decisivo, no los nombres ni la historia.

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