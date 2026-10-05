Heskey, que siguió con interés durante el verano el recorrido de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial 2026, ha estado en St George’s Park con Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el torneo insignia de la FIFA está inspirando a una nueva generación a plantearse el entrenamiento de fútbol como carrera.

El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el entrenamiento de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de formación para personas de bajos ingresos de todo el Reino Unido.

Heskey ya había contado a GOAL por qué Reigan dejó Manchester para trabajar con distintos técnicos que puedan ayudarle a desarrollar su juego: “Creo que con 17 o 18 años, si estás preparado para jugar en el primer equipo y no estás teniendo esa oportunidad, y en Inglaterra inevitablemente no la vas a tener, tienes que irte a algún sitio donde haya un historial contrastado. Alemania parece tener un historial contrastado.

“En nuestro sistema juvenil, a nivel de selecciones inferiores, tenemos algunos jugadores fantásticos. Los alemanes lo han visto una y otra vez con estos jugadores. ¿Por qué no se nos da la oportunidad en Inglaterra?

“No deberíamos tener que ir necesariamente a Alemania, no deberíamos tener que ir necesariamente a Bélgica, no deberíamos tener que ir necesariamente a Francia. Eso es lo que está pasando. En Inglaterra estamos comprando jugadores de Francia, de Alemania, con 20 o 21 años. Nosotros tenemos jugadores de 20 o 21 años contra los que hemos estado jugando con regularidad a nivel internacional y a los que hemos ganado.

“Y esa generación, con Sancho, Phil Foden, esa generación, creo que también estaba Marc Guehi, estaba considerada la mejor de Europa. Pero no se nos han dado las oportunidades. Marc Guehi estaba en el Chelsea, no tuvo una oportunidad en el Chelsea, tuvo que irse.

“Pero los demás sí están teniendo una oportunidad en su propio país. Y lo entiendo porque en Inglaterra tenemos la liga más grande y posiblemente la mejor liga. Pero nuestros chicos nunca van a tener la oportunidad.

“Mi hijo [Jaden] tiene 20 años, pronto 21. Yo me fui al Liverpool con 22 después de jugar cinco temporadas [en el Leicester]. Así que ahora tenemos demasiados chicos a los que, no diría que se les está frenando, pero se están perdiendo años importantes de aprendizaje con 18, 19 o 20 años para jugar con el sub-21, lo cual no te aporta nada. Salvo el EFL Trophy, que está bien. Me gusta, me gusta mucho, pero son dos partidos”.