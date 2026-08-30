AFP
Traducido por
El choque entre Chelsea y Brighton hace que los árbitros de la Premier League abandonen los auriculares de radio por primera vez en dos décadas
Un inusual apagón tecnológico en Stamford Bridge
Según BBC Sport, Oliver salió para la segunda parte del partido en Stamford Bridge sin su equipo de comunicación. Mientras el Chelsea lograba una victoria por 4-3 sobre el Brighton, el grupo de árbitros de la Premier League tuvo que trabajar sin radios en lo que se cree que es la primera vez en dos décadas.
Los árbitros han sufrido problemas con los paquetes de baterías o los enlaces de comunicación en el pasado, pero este fue un caso completamente único. Al considerar que la situación era totalmente irresoluble, Oliver, sus asistentes Stuart Burt y James Mainwaring, y el cuarto árbitro Tom Bramall tuvieron que hacer su trabajo sin contacto verbal directo.
- Getty Images Sport
El ruido de la grada interrumpe los sistemas de comunicación de los árbitros
El problema de fondo se debió a un grave fallo en la tecnología estándar de filtrado de audio. Se informó de que el ruido extremadamente alto de la grada no estaba siendo filtrado por el sistema, lo que hacía prácticamente imposible que Oliver y sus asistentes oyeran con claridad lo que se decían entre ellos.
En circunstancias normales, los cánticos, los gritos y las canciones de los aficionados quedan atenuados por los sofisticados auriculares, lo que permite una comunicación clara en todo el campo. Al fallar esta función crítica el domingo, el equipo arbitral no tuvo más remedio que prescindir por completo de la tecnología y depender enteramente de los mecanismos tradicionales de arbitraje para gestionar los frenéticos minutos finales.
El VAR se adapta a un apagón de las comunicaciones sin precedentes
Una vez desechados los auriculares, surgió de inmediato un problema importante sobre cómo el árbitro asistente de vídeo, Andrew Kitchen, podía hacer eficazmente su trabajo si no podía hablar directamente con Oliver. Que un árbitro pueda describir un incidente concreto al VAR se considera una piedra angular del protocolo arbitral moderno.
En consecuencia, Kitchen tuvo que seguir trabajando mediante un sistema de respaldo con mensajes enviados directamente al reloj del árbitro. Además, el asistente de vídeo todavía podía comunicarse con Bramall mediante un contacto por radio alternativo. Esto significaba que el VAR tenía que realizar comprobaciones esenciales basándose únicamente en su propia valoración visual de las imágenes de vídeo.
- Getty Images Sport
Qué les espera ahora a los árbitros de la Premier League
Es probable que la Premier League investigue este fallo tecnológico para garantizar que este tipo de problemas de comunicación no vuelvan a producirse en futuros partidos. Se espera que los equipos técnicos realicen pruebas exhaustivas del equipamiento antes de la próxima jornada. Mientras tanto, Oliver y el resto del equipo arbitral se prepararán para sus próximos compromisos nacionales y europeos, confiando sin duda en que sus sistemas habituales de comunicación funcionen plenamente la próxima vez que salten al terreno de juego.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias