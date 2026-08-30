El choque entre Chelsea y Brighton hace que los árbitros de la Premier League abandonen los auriculares de radio por primera vez en dos décadas

Según BBC Sport, Oliver salió para la segunda parte del partido en Stamford Bridge sin su equipo de comunicación. Mientras el Chelsea lograba una victoria por 4-3 sobre el Brighton, el grupo de árbitros de la Premier League tuvo que trabajar sin radios en lo que se cree que es la primera vez en dos décadas.

Los árbitros han sufrido problemas con los paquetes de baterías o los enlaces de comunicación en el pasado, pero este fue un caso completamente único. Al considerar que la situación era totalmente irresoluble, Oliver, sus asistentes Stuart Burt y James Mainwaring, y el cuarto árbitro Tom Bramall tuvieron que hacer su trabajo sin contacto verbal directo.