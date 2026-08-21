Vista las dificultades para llegar a Julián Álvarez, objetivo número uno, el Barcelona estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico de unos 100 millones para fichar al capitán del Inter. Es casi imposible, salvo sorpresa mayúscula, que la operación llegue a buen puerto: el Inter no tiene ninguna intención de vender a su número 10, y menos aún a una decena de días del cierre del mercado, con un margen reducidísimo para pensar en un eventual y dificilísimo sustituto. Y también desde el punto de vista de Lautaro, más allá de los rumores procedentes de España, no consta ninguna intención de dejar el Inter, del que es capitán, referente y líder del vestuario. El objetivo del Toro, tras dos finales perdidas, es ganar la Champions League con la camiseta del Inter.







