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El Chicago Fire busca fichar a Leon Goretzka y Robert Lewandowski, exjugadores del Bayern de Múnich, en un posible doble fichaje sensacional
- AFP
Se intensifica la pugna por Lewandowski
El Fire sigue siendo candidato a fichar a Lewandowski, quien dejará el Barcelona al final de la temporada, según The Athletic. El delantero visitará Chicago este fin de semana y considera unirse al equipo de la MLS, aunque aún no confirma su destino. También la Liga Profesional de Arabia Saudí muestra interés en el jugador de 37 años.
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Goretzka, entre los candidatos
Según The Athletic, la situación de Goretzka está en una fase preliminar y es más compleja. El centrocampista alemán, concentrado con la selección de Julian Nagelsmann, sigue bajo contrato con el Bayern hasta finales de mes. El Fire compite con varios equipos europeos por ficharlo, y confía en cerrar su incorporación en una destacada operación veraniega.
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¿Necesita Chicago a Lewandowski?
Sin embargo, aún no se sabe si el Fire necesita a Lewandowski. Gregg Berhalter ha sacado lo mejor de Hugo Cuypers, autor de 13 goles este curso y titular en el Partido de las Estrellas de la MLS. Desde hace meses suenan rumores sobre un posible fichaje de Cuypers, pero el Fire quiere retenerlo. Berhalter suele jugar con un solo delantero, lo que complicaría la convivencia de ambos en la plantilla.
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Ajustar correctamente el tope salarial
El Fire tendría un rompecabezas salarial si ficha a Goretzka y Lewandowski: la MLS limita los jugadores designados, así que uno debería firmar sin esa etiqueta, ya sea de entrada o mediante un contrato escalonado.
Hay un precedente reciente: Thomas Müller fichó por los Vancouver Whitecaps en 2025 con un contrato no DP, con opción a convertirse en DP en 2026.
La MLS está en receso por el Mundial y reiniciará el 16 de julio.