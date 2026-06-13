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Lewandowski GoretzkaGetty
Thomas Hindle

Traducido por

El Chicago Fire busca fichar a Leon Goretzka y Robert Lewandowski, exjugadores del Bayern de Múnich, en un posible doble fichaje sensacional

Chicago Fire FC
R. Lewandowski
L. Goretzka
Major League Soccer
Fichajes

El Chicago Fire de la MLS negocia con Robert Lewandowski y Leon Goretzka, cuyos contratos vencen este verano. Lewandowski, con tres títulos de liga con el Barcelona, lleva tiempo vinculado al club estadounidense. Goretzka tiene ofertas europeas, pero el Fire confía en ficharlo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Se intensifica la pugna por Lewandowski

    El Fire sigue siendo candidato a fichar a Lewandowski, quien dejará el Barcelona al final de la temporada, según The Athletic. El delantero visitará Chicago este fin de semana y considera unirse al equipo de la MLS, aunque aún no confirma su destino. También la Liga Profesional de Arabia Saudí muestra interés en el jugador de 37 años.


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  • Leon GoretzkaGetty Images

    Goretzka, entre los candidatos

    Según The Athletic, la situación de Goretzka está en una fase preliminar y es más compleja. El centrocampista alemán, concentrado con la selección de Julian Nagelsmann, sigue bajo contrato con el Bayern hasta finales de mes. El Fire compite con varios equipos europeos por ficharlo, y confía en cerrar su incorporación en una destacada operación veraniega.

  • FC Cincinnati v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    ¿Necesita Chicago a Lewandowski?

    Sin embargo, aún no se sabe si el Fire necesita a Lewandowski. Gregg Berhalter ha sacado lo mejor de Hugo Cuypers, autor de 13 goles este curso y titular en el Partido de las Estrellas de la MLS. Desde hace meses suenan rumores sobre un posible fichaje de Cuypers, pero el Fire quiere retenerlo. Berhalter suele jugar con un solo delantero, lo que complicaría la convivencia de ambos en la plantilla.

  • lewandowskiGetty Images

    Ajustar correctamente el tope salarial

    El Fire tendría un rompecabezas salarial si ficha a Goretzka y Lewandowski: la MLS limita los jugadores designados, así que uno debería firmar sin esa etiqueta, ya sea de entrada o mediante un contrato escalonado.

    Hay un precedente reciente: Thomas Müller fichó por los Vancouver Whitecaps en 2025 con un contrato no DP, con opción a convertirse en DP en 2026.

    La MLS está en receso por el Mundial y reiniciará el 16 de julio.