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Ryan Tolmich

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El Chelsea y Roc Nation Sports International firman una alianza estratégica para ampliar su presencia en Estados Unidos

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El Chelsea y Roc Nation Sports International han firmado una alianza para impulsar el crecimiento del club en la Premier League, sobre todo en Estados Unidos. Esta unión llega semanas después de que Roc Nation anunciara su acuerdo con el KS Cracovia polaco.

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    ¿Qué ha pasado?

    El Chelsea y Roc Nation anunciaron el jueves una alianza para contar historias culturales. El objetivo es situar al club en la intersección entre fútbol, música, cultura y entretenimiento, y así ampliar su alcance en Estados Unidos y en las principales plataformas.

    Juntas crearán campañas que aprovechen la cultura pop para consolidar a Chelsea como marca deportiva y de estilo de vida.

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    Lo que se dijo

    «Esta colaboración nos permite conectar mejor con nuestros aficionados en Estados Unidos», afirmó Scott Fenton, director de marca del Chelsea. «Al apostar por la cultura, la música y la creatividad, forjamos lazos más profundos con una nueva generación que ve el fútbol como un estilo de vida».

    Michael Yormark, presidente de Roc Nation Sports International, añadió: «El fútbol nunca ha tenido tanta influencia cultural en Estados Unidos. Queremos ayudar al Chelsea a estar en los momentos, las plataformas y las conversaciones que realmente importan al aficionado moderno. Estamos orgullosos de asociarnos con un club que comparte nuestra filosofía de ser diferentes y traspasar los límites».

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    ¿Qué es Roc Nation?

    Fundada en 2008 por el legendario rapero Jay-Z, Roc Nation entró en el deporte en 2013 tras gestionar artistas, música, giras y cine. En 2019 abrió oficina en Londres. Hoy representa a jugadores como Vinicius Junior, Endrick y Chris Richards, y asesora a clubes como Como, Burnley, Marsella y Matchroom Boxing.

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    ¿Y ahora qué?

    La colaboración entre Roc Nation y el Chelsea se desarrollará en los próximos meses a través de campañas, publicaciones y eventos en directo. En lo deportivo, el Chelsea se centra en las últimas semanas de la Premier League y en la final de la FA Cup de este fin de semana contra el Manchester City.

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