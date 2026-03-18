¡El Chelsea vuelve a la Conference League con un Liam Rosenior que no está a la altura! Ganadores y perdedores: el PSG da una lección a los «campeones del mundo» y sigue dominando la «liga de los granjeros» de Inglaterra

Últimamente, todo le ha salido mal a Liam Rosenior. Había tenido un comienzo impresionante como entrenador del Chelsea, con una racha de buenas victorias, pero cada vez parece más que esos triunfos fueron solo fruto del efecto «nuevo entrenador».

Desde que desperdiciaron una ventaja de dos goles para empatar 2-2 en casa ante el Leeds United el 10 de febrero, los Blues solo han ganado y jugado bien al mismo tiempo en dos de sus ocho partidos siguientes: arrollaron al Hull City, equipo de la Championship, por 4-0 en la FA Cup y castigaron a un ingenuo Aston Villa por 4-1 en la Premier League. Son los demás resultados de ese periodo los que dibujan un panorama más claro de dónde se encuentra realmente este equipo.

Los hombres de Rosenior «desperdiciaron» dos puntos en casa ante el Burnley, que lucha por evitar el descenso, al empatar 1-1. A continuación, perdieron 2-1 ante su rival, el Arsenal, su tercera derrota ante los Gunners en un mes, antes de recuperarse ante el Villa. A esto le siguió una victoria muy poco convincente por 4-2 ante el Wrexham, de segunda división, en la quinta ronda de la FA Cup, a la que siguieron tres derrotas consecutivas que parecieron una especie de karma: cayeron ante el PSG en dos ocasiones, con una derrota ante el Newcastle entre medias.

Rosenior es quien debe asumir la responsabilidad de la peor eliminación de la historia del Chelsea en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Dejó fuera al portero Robert Sánchez, uno de los mejores jugadores del equipo esta temporada, y su sustituto, Filip Jorgensen, fue en gran parte el culpable del colapso en los últimos minutos del partido de ida, en el que el empate 2-2 se convirtió rápidamente en una goleada por 5-2.

De vuelta en Stamford Bridge, Rosenior alineó al equipo más joven de la historia del Chelsea en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, lo que incluyó la alineación del central de 20 años Mamadou Sarr como lateral derecho. A los seis minutos, el PSG aprovechó esta decisión cuando Khvicha Kvaratskhelia le robó el balón al defensa y marcó el primer gol de la noche.

Entre el descenso del rendimiento, los malos resultados y la extraña retórica en sus ruedas de prensa, Rosenior está echando por tierra el arduo trabajo de sus primeras semanas en el cargo. El club necesita clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada para obtener beneficios económicos, pero a este ritmo volverá a la Liga de Conferencias.