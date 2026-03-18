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Chelsea PSG W+Ls GFXGetty/GOAL

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¡El Chelsea vuelve a la Conference League con un Liam Rosenior que no está a la altura! Ganadores y perdedores: el PSG da una lección a los «campeones del mundo» y sigue dominando la «liga de los granjeros» de Inglaterra

El Chelsea y el París Saint-Germain mantienen una rivalidad transfronteriza bastante singular. Sus raíces se remontan a la década de 2010, mucho antes de su enfrentamiento en la final del Mundial de Clubes del verano de 2025, pero ese encuentro no hizo más que intensificar la animadversión entre las actuales plantillas. En Estados Unidos, los Blues se coronaron «campeones del mundo», pero es un título que parece cada vez más vacío a medida que nos alejamos de aquel torneo.

El PSG arrolló al Chelsea en su enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones de la semana pasada, como si no fuera más que un rival de segunda división de la Ligue 1. A la goleada por 5-2 en el Parc des Princes le siguió una paliza por 3-0 en Stamford Bridge. El 8-2 en el global supone, además, la peor derrota de la historia del equipo del oeste de Londres en una fase eliminatoria de competiciones europeas.

Cuando Enzo Fernández empató el marcador a 2-2 la semana pasada en Francia, señaló el escudo de campeones del Mundial de Clubes que lucía en el pecho. Al final, aquel extraño encuentro en Nueva Jersey el verano pasado significó muy poco en lo que respecta a dónde se encuentran realmente estos dos clubes en sus proyectos. La falsa posición del Chelsea como supuesto mejor equipo del planeta ha quedado firmemente al descubierto, y hay muchos, muchos problemas que deben resolver si quieren parecer alguna vez un equipo digno de ese título.

GOAL analiza quiénes son los ganadores y los perdedores de Stamford Bridge...

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    PERDEDOR: Liam Rosenior

    Últimamente, todo le ha salido mal a Liam Rosenior. Había tenido un comienzo impresionante como entrenador del Chelsea, con una racha de buenas victorias, pero cada vez parece más que esos triunfos fueron solo fruto del efecto «nuevo entrenador».

    Desde que desperdiciaron una ventaja de dos goles para empatar 2-2 en casa ante el Leeds United el 10 de febrero, los Blues solo han ganado y jugado bien al mismo tiempo en dos de sus ocho partidos siguientes: arrollaron al Hull City, equipo de la Championship, por 4-0 en la FA Cup y castigaron a un ingenuo Aston Villa por 4-1 en la Premier League. Son los demás resultados de ese periodo los que dibujan un panorama más claro de dónde se encuentra realmente este equipo.

    Los hombres de Rosenior «desperdiciaron» dos puntos en casa ante el Burnley, que lucha por evitar el descenso, al empatar 1-1. A continuación, perdieron 2-1 ante su rival, el Arsenal, su tercera derrota ante los Gunners en un mes, antes de recuperarse ante el Villa. A esto le siguió una victoria muy poco convincente por 4-2 ante el Wrexham, de segunda división, en la quinta ronda de la FA Cup, a la que siguieron tres derrotas consecutivas que parecieron una especie de karma: cayeron ante el PSG en dos ocasiones, con una derrota ante el Newcastle entre medias.

    Rosenior es quien debe asumir la responsabilidad de la peor eliminación de la historia del Chelsea en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Dejó fuera al portero Robert Sánchez, uno de los mejores jugadores del equipo esta temporada, y su sustituto, Filip Jorgensen, fue en gran parte el culpable del colapso en los últimos minutos del partido de ida, en el que el empate 2-2 se convirtió rápidamente en una goleada por 5-2.

    De vuelta en Stamford Bridge, Rosenior alineó al equipo más joven de la historia del Chelsea en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, lo que incluyó la alineación del central de 20 años Mamadou Sarr como lateral derecho. A los seis minutos, el PSG aprovechó esta decisión cuando Khvicha Kvaratskhelia le robó el balón al defensa y marcó el primer gol de la noche.

    Entre el descenso del rendimiento, los malos resultados y la extraña retórica en sus ruedas de prensa, Rosenior está echando por tierra el arduo trabajo de sus primeras semanas en el cargo. El club necesita clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada para obtener beneficios económicos, pero a este ritmo volverá a la Liga de Conferencias.

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    GANADOR: Luis Enrique

    En el otro banquillo, Luis Enrique ha vuelto a motivar a su equipo de cara a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Al igual que el año pasado, el PSG tuvo que pasar por la ronda de play-offs para alcanzar los octavos de final, superando primero a un rival nacional (el Brest en 2024-25, el Mónaco en 2025-26) y luego eliminando a un equipo inglés como advertencia al resto del continente.

    La diferencia esta temporada es que el PSG aún no sabía lo que podía lograr. Por estas fechas el año pasado, superó al Liverpool en la eliminatoria a doble partido antes de ganar en los penaltis en su camino hacia la conquista del trofeo. Pero aquí, ha desmantelado al Chelsea pieza a pieza. El mejor equipo de Europa, el más dotado técnicamente, vuelve a estar en su mejor momento en el momento perfecto.

    Los medios franceses preguntaron a Luis Enrique cómo había conseguido volver a encarrilar al PSG en circunstancias tan similares, y él insistió en que es imprescindible centrarse en el próximo partido.

    «Hicimos lo que siempre hacemos: antes del partido hablamos de la dificultad de afrontar estos segundos partidos fuera de casa. Tuvimos el control y, en las transiciones, fuimos muy precisos. Marcamos dos goles rápidos, y esa fue la clave del partido. Siempre somos un equipo impredecible para el rival», explicó.

    «Hemos encajado goles y hemos buscado mejorar nuestro juego en ese aspecto. Es importante no encajar goles. Pero lo que también es importante es mostrar la mentalidad adecuada y jugar con nuestro estilo. “El punto de inflexión, el punto de inflexión”, esas son tus palabras. Buscamos mejorar.

    «Siempre tenemos confianza en el equipo. ¿Crees que podemos ganar 4-0? Siempre buscamos mejorar. Somos muy exigentes con nosotros mismos y estamos haciendo una temporada muy buena».

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    PERDEDOR: Mamadou Sarr

    Pobre Sarr. Nunca habría imaginado que la segunda mitad de la temporada se desarrollaría así. El joven defensa estaba cuajando una gran temporada cedido en el Estrasburgo bajo las órdenes de Rosenior, pero cuando el Chelsea fichó al entrenador y quiso que un nuevo central le siguiera en enero, tuvo que hacer las maletas y seguir a su jefe al otro lado del Canal de la Mancha.

    En general, Sarr también ha jugado bastante bien con la camiseta de los Blues hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Hay muy pocos líderes naturales en la plantilla, especialmente en la zaga, por lo que ha tenido que aprender muchísimo sobre la marcha. Lo que realmente no necesitaba era tener que jugar contra el mejor equipo de Europa en una nueva posición.

    Con Reece James lesionado y Malo Gusto enfermo, Sarr fue elegido como lateral derecho en lugar de Josh Acheampong, que encaja mejor en esa posición. A los seis minutos, Kvaratskhelia le robó el balón, lo que condujo a un gol. Por suerte y por desgracia, Rosenior retiró a Sarr de la línea de fuego en el descanso.

    «Mamadou ha jugado en esa posición para mí y ha estado sobresaliente en los partidos contra el PSG. Y sentí que su experiencia y su conocimiento de los jugadores le ayudarían», declaró Rosenior en la rueda de prensa posterior al partido. «Y cuando eres jugador y cometes un error tan pronto, la noche puede volverse realmente difícil para ti.

    «Teniendo en cuenta que Malo Gusto iba a ser titular y se retiró. No se retiró, estaba muy enfermo. Le dimos todo el tiempo posible para recuperarse. Echamos de menos a Reece, que está de baja. Sí, estas son decisiones que quieres tomar y quieres acertar. Y en ese momento, Mamadou cometió un error, lo que hizo que fuera una noche difícil, porque le dio confianza al PSG».

    Para empeorar las cosas, a la selección de Senegal de Sarr le fue retirado su reciente título de la Copa Africana de Naciones mientras este partido aún estaba en curso. Probablemente haya tenido noches mejores.

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    GANADOR: Khvicha Kvaratskhelia

    La decisión de Kvaratskhelia de abandonar el Nápoles a mitad de la temporada 2024-25, en la que el equipo se proclamó campeón de la Serie A, sorprendió a muchos. La sorpresa fue aún mayor cuando no llevó su talento a la Premier League, sino que fichó por el PSG.

    El Liverpool, en plena carrera por el título y a medio año de gastarse casi 300 millones de libras en tres delanteros estrella, se planteó fichar al georgiano. El Chelsea también lo hizo brevemente. El Arsenal, que necesitaba urgentemente un extremo con tal habilidad y técnica, ni siquiera entró en la pugna. La cuestión es que ningún equipo de Inglaterra hizo un esfuerzo lo suficientemente fuerte por Kvaratskhelia, por lo que fichó por un PSG que, en aquel momento, se encontraba en una encrucijada tras haber tropezado en la fase de grupos de la renovada Liga de Campeones.

    Pero tanto Kvaratskhelia como el PSG han quedado completamente reivindicados. Él proporcionó a un equipo al margen ese empuje extra para convertirlo de un conjunto agradable y atractivo a la vista en un grupo de ganadores. El jugador de 25 años salió desde el banquillo para marcar dos goles y recuperar el control de esta eliminatoria en el partido de ida, mientras que prácticamente la sentenció en el de vuelta con su gol tempranero ante las narices de Sarr.

    «Intentamos recuperar la confianza. Estamos jugando nuestro juego. Venir a Stamford Bridge y ganar 3-0 no es fácil, pero lo hicimos, así que sabemos que somos capaces de todo. Solo tenemos que confiar en nosotros mismos», declaró Kvaratskhelia en la zona mixta.

    «Creo que ahora en la Champions League no hay rivales fáciles y todo el mundo quiere competir. Nosotros solo intentamos jugar nuestro juego, sea o no un equipo de la Premier League».

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: BlueCo

    ¿Qué sentido tiene el Chelsea de BlueCo? ¿Qué pretende conseguir Clearlake Capital? Si su objetivo es ganar la Liga de Campeones, están a años luz de conseguirlo, a juzgar por su trayectoria actual.

    El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, el último entrenador del Chelsea en levantar la Champions League, estuvo presente el martes. Solo Dios sabe qué habrá pensado sobre esta plantilla actual, sobre este grupo de jugadores, sobre esta propiedad que lo despidió sin contemplaciones y de forma controvertida a los pocos meses de su llegada.

    Rosenior elige a los jugadores e intenta aplicar las tácticas, pero no es un hacedor de milagros. BlueCo ha gastado alrededor de 2000 millones de libras para convertir al equipo en algo mucho peor de lo que era cuando fueron los últimos reyes de Europa hace menos de cinco años.

    También se está gestando una intrigante trama secundaria en torno a la forma de gestionar las operaciones del BlueCo. El vicecapitán Enzo Fernández insinuó tras el partido que podría plantearse abandonar el Chelsea en verano. Ahora bien, eso va a resultar difícil, teniendo en cuenta que aún le quedan seis (seis) años de contrato y que el club no estaría dispuesto a asumir pérdidas por alguien por quien pagó una cifra de nueve dígitos. Pero si consigue forzar su salida en los próximos meses, ¿quién puede decir que sus otras estrellas no presionarán para conseguir salidas similares?

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Premier League

    El Chelsea se convierte así en el cuarto equipo de la Premier League eliminado de la Liga de Campeones por el PSG en los últimos 12 meses, corriendo la misma suerte que el Liverpool, el Aston Villa y el Arsenal. El Tottenham cayó dos veces (una de ellas en los penaltis) ante los parisinos a principios de esta temporada, mientras que el Newcastle se quedó en empate.

    Mientras que la Premier League ha sido un poco aburrida desde el punto de vista del entretenimiento este año, el PSG, por el contrario, ha seguido jugando al fútbol al estilo evangelizador de Enrique. El Chelsea intentó intimidarlos con una presión numérica en las jugadas a balón parado, pero estos esfuerzos resultaron infructuosos.

    Cada gol del PSG fue diferente de los demás, y cada uno tuvo su propia belleza. El primer tanto de Kvaratskhelia surgió de un saque largo del portero Matvey Safonov desde atrás, aprovechando la línea alta del Chelsea y sacando el máximo partido a una rara oportunidad de jugar a la espalda de un equipo, dado que los equipos de la Ligue 1 se cierran en banda desde el primer minuto. Bradley Barcola anotó el segundo al más puro estilo de Gareth Bale, lanzando un disparo al ángulo superior tras un toque para colocarse. El remate de primera de Senny Mayulu se coló antes de que Sánchez pudiera siquiera moverse.

    Es bueno para el fútbol que un equipo que quiere jugar al ataque siga siendo el rival a batir. Todavía hay esperanza para los puristas de este deporte.

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